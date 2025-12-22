È morto all’età di 46 anni l’attore James Ransone. Secondo le prime notizie emerse in queste ore si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento a Los Angeles.

James Ransone è morto

Un’altra morte tragica scuote il mondo del cinema. Dopo il terribile omicidio che ha visto perdere la vita al regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, è arrivata un’altra bruttissima notizia. Purtroppo l’attore James Ransone è morto.

Noto per aver interpretato Ziggy Sobotka in The Wire e Eddie Kaspbrak in It: Capitolo 2, è venuto a mancare all’età di 46 anni. In base alle prime news arrivate dal Los Angeles County Medical Examiner, si sarebbe impiccato.

L’accaduto ha scosso e non poco colleghi e fan che l’hanno sempre seguito con grande affetto e che mai si sarebbero aspettati un gesto simile.

Le cause di morte dell’attore

Per quel che riguarda invece le cause della morte, TMZ ha fatto sapere che il decesso sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì 19 dicembre. Dall’altra parte, invece, il sito del medico legale ha parlato di “suicidio per impiccagione”.

Secondo questa ricostruzione dunque James Ransone si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento di Los Angeles. Come riportato il Dipartimento della Polizia della città sarebbe intervenuto dopo una chiamata da un’abitazione ed è stata esclusa qualsiasi “azione criminale”.

Resta quindi ancora sconosciuto il motivo del gesto compiuto da Ransone.

I familiari di James Ransone

Fino a questo momento non ci sono delle dichiarazioni riguardo ai suoi familiari.

Nessuno di loro è intervenuto per parlare dell’accaduto e non si hanno informazioni precise circa la vita privata dell’attore.

Vedremo dunque se nei prossimi giorni emergeranno nuovi dettagli a riguardo e, di conseguenza, se emergeranno ulteriori dettagli su quanto successo.

