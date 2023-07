NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Il dolce video postato da Aurora Ramazzotti

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto, nato dall’amore con Goffredo Cerza. In queste settimane così la giovane conduttrice si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita, e naturalmente sta condividendo sui social tutti i momenti più belli insieme al suo piccolo. Non sono mancate anche delle dolci dediche da parte di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che sono diventati nonni per la prima volta. In particolare la conduttrice svizzera si è mostrata spesso su Instagram insieme al bambino, e i filmati hanno emozionato l’intero web. In queste ore però a far commuovere per l’ennesima volta gli utenti è stato un video postato proprio dalla Ramazzotti.

Nella breve clip vediamo infatti Aurora presentare il figlio Cesare Augusto a suo nonno, padre di Eros. Il tenero momento ha toccato il cuore dei social, e non sono mancati dolci commenti da parte dei fan.

In queste settimane però, come sappiamo, Aurora Ramazzotti è finita spesso anche al centro delle critiche. Solo di recente la conduttrice è finita nel mirino del web dopo essersi mostrata seduta al tavolino di un bar. In molti così hanno duramente attaccato Aurora, che a quel punto è stata costretta a intervenire, affermando:

“Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’. E perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro. Allora sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa. E ora litigano tutti rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi). La cosa più divertente è che ho scritto ‘ora d’aria’ perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me. Quindi stanno litigando per niente”.