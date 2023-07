NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

Cosa sta accadendo tra Giaele De Donà e Brad?

Senza dubbio una delle Vippone più amate del Grande Fratello Vip 7 è stata Giaele De Donà. Come sappiamo fin dal primo momento la modella ha fatto discutere per via delle sue rivelazioni in merito al suo matrimonio. L’influencer infatti ha raccontato di avere una relazione aperta con suo marito Brad, e naturalmente a quel punto il web si è letteralmente diviso. Poco a poco tuttavia Giaele è riuscita a conquistare il pubblico, al punto da arrivare in finale. Nelle ultime settimane intanto la De Donà si è spesso mostrata sui social non solo insieme alle amiche Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ma anche insieme a Brad, che a sua volta è entrato nel cuore degli utenti. Tuttavia da qualche ora qualcuno ha insinuato che tra i due ci sia una crisi in corso. Andiamo a scoprire perché.

Tutto è iniziato quando qualcuno ha notato come Giaele De Donà e suo marito Brad non si stiano mostrando insieme da qualche tempo. A quel punto un fan ha chiesto alla modella quando i due si sarebbero visti, e a sorpresa la risposta della modella ha spiazzato il web. Giaele infatti ha affermato:

“Quando passo un po’ di tempo con mio marito? Me lo sto chiedendo anche io”.

I più così hanno iniziato a ipotizzare che Giaele De Donà e suo marito Brad siano in crisi, tuttavia al momento i diretti interessati non sono intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Precisiamo infatti che si tratta di ipotesi del web, e non c’è alcuna reale prova che la coppia stia affrontando un periodo no. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Giaele e di Brad, qualora uno dei due volesse rompere il silenzio e rilasciare delle dichiarazioni ufficiali. Inoltre siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso.