Isola dei Famosi, scomparso un naufrago! L’esercito arriva sul posto per ritrovarlo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In un reality come L’Isola dei Famosi può succedere davvero di tutto, ma questo ha dell’impensabile: un naufrago è scomparso e la produzione per ritrovarlo ha chiesto l’intervento dell’esercito!

Scompare un naufrago a L’Isola dei Famosi

È successo l’impensabile a L’Isola dei Famosi! Ma no, stavolta non parliamo del nostro reality, ma di Supervivientes. Ovvero la versione spagnola del programma TV in onda su Telecinco. Una scena senza precedenti! Uno dei concorrenti, Ángel Cristo Jr. per la precisione, dopo una fortissima discussione con Aurah Ruiz, ha infranto il regolamento.

In che modo vi starete domandando? Ha attraversato la zona di sicurezza e ha messo in pericolo sé stesso e tutto il team, che si è subito messo sulle sue tracce. Per più di tre ore il concorrente è scomparso da L’Isola dei Famosi spagnola e ha fatto perdere così le sue tracce. Sono stati momenti lunghissimi, pieni d’angoscia tra gli addetti ai lavori e i suoi compagni. Poi per fortuna è stato ritrovato in perfette condizioni.

Pensate che a L’Isola dei Famosi hanno dovuto adoperarsi anche le forze dell’ordine dell’Honduras. Le immagini però non sono state mostrate, perché le leggi del Paese impediscono di mostrare l’esercito in azione. Nel mentre Ángel Cristo è rimasto isolato prima di conoscere il suo destino. Il gesto del concorrente è parso molto grave e avrebbe potuto arrecare dei danni vista l’area pericolosa.

Il presentatore Carlos Sobera ha avuto modo di parlare con il concorrente de L’Isola dei Famosi, il quale ha chiesto scusa: “Voglio scusarmi con l’organizzazione, il programma e tutte le persone che si sono preoccupate per me, perché non ho pensato alle conseguenze e ho agito inconsciamente”.

Avrebbe compiuto questo gesto perché al limite della situazione. Secondo lui pare ci siano stati delle situazioni andate oltre. Il naufrago de L’Isola dei Famosi è parso molto arrabbiato per i commenti riservati da Aurah Ruiz durante la loro discussione, dove sarebbero volate delle parole grosse.

A seguito di questo momento, come spiegato Ángel Cristo ha fatto perdere le sue tracce a L’Isola dei Famosi e l’organizzazione del programma ha dovuto intervenire con la Forza Navale dell’Hoduras che, dopo tre ore, ha ritrovato il concorrente.

Se Aurah Ruiz è costretta a pagare con una nomination e dunque televoto d’ufficio, Ángel Cristo invece ha chiuso la sua avventura a L’Isola dei Famosi, come annunciato dal conduttore Carlos Sobera. Senza fare una piega, però, il concorrente ha fatto sapere che era quello che voleva, desiderava andare via. Una situazione che ha lasciato sconvolti i suoi compagni.