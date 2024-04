Autrice del GF commenta la mancata vittoria di Beatrice Luzzi e lancia una frecciatina

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo la finale del GF un’autrice si esprime sulla mancata vittoria di Beatrice Luzzi nel reality di Canale 5. E non è mancata una frecciatina. Ecco cosa ha detto!

La sera del 20 aprile Beatrice Luzzi è tornata al GF! Stavolta l’attrice è sbarcata in Albania per una sorpresa all’amica Heidi Baci, conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Il bel gesto, che ha commosso Heidi e i fan, ha fatto il giro del web anche per la reazione avuta dalla stessa concorrente alla mancata vittoria della Luzzi al nostro reality.

A seguito di un suo commento nel post puntata, anche un’autrice del GF si è espressa a riguardo. Poco dopo l’appuntamento con la versione albanese del reality, infatti, Beatrice Luzzi ha avuto modo di trascorrere del tempo con una delle persone che lavorano per il programma. Lei è un’autrice e a quanto pare ha avuto da dire qualcosa. E non solo per la mancata vittoria di Beatrice Luzzi, ma ci ha tenuto a mandare un messaggio anche al presentatore Alfonso Signorini:

“Ciao Alfonso, ti mando tanti saluti. prima di tutto volevo dirti che ho letto il tuo libro tradotto in albanese, Chanel Una vita da favola, tanti auguri davvero”. – ha continuato l’addetta ai lavori del GF. Poi ancora: “Ma volevo dirti che questa povera donna è la vincitrice reale del Grande Fratello e doveva avere un premio, almeno un telefono. Tanti saluti da Top Channel e dal Big Brother Vip Albania“. Questo il video…

#GrandeFratello anche l'autrice del GF Albanese dice che Bea è la vincitrice reale del GF..ma qualcuno in Italia ha il coraggio di metterlo in dubbio?? Che se ne fa' Bea dei soldi se ha vinto tutto il resto?? Ciao pirlettiiiiii 🤣😂 pic.twitter.com/n2RPF6y2Rn — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 21, 2024

Insomma l’autrice si è detta decisa nelle sue esternazioni e, secondo lei, Beatrice Luzzi avrebbe meritato sicuramente di trionfare nel reality show. Il tutto senza nulla togliere a Perla Vatiero, che comunque ha dato il suo contributo per il programma e guadagnato la vittoria a modo suo.