Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Ieri sera Heidi Baci ha scoperto che Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello e non è mancata la sua reazione

Ieri sera Beatrice Luzzi è arrivata come ospite al Grande Fratello albanese per fare una sorpresa a Heidi Baci, che ha così scoperto che l’attrice non ha vinto il reality show.

La reazione di Heidi Baci

Come sappiamo Heidi Baci è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia la modella dopo poche settimane dall’inizio del gioco ha deciso di ritirarsi, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Ma non solo. In seguito l’ex gieffina ha deciso di partecipare all’edizione albanese del reality show e attualmente è ancora una delle concorrenti del programma. Solo ieri sera è andata in onda una nuova puntata della trasmissione, durante la quale c’è stata una bellissima e inaspettata sorpresa per la Baci. Heidi infatti ha avuto modo di incontrare Beatrice Luzzi, con la quale all’interno della casa aveva stretto amicizia. L’attrice così, emozionata, dopo aver abbracciato la sua ex coinquilina ha affermato:

“Quanto è dura. Non mollare piccola. Quando sei venuta da me, ti ricordi cosa mi hai detto? Di mantenere la lucidità. E mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte. Tu hai tanto intuito amore mio”.

Ma non è finita qui. Nel corso della serata Heidi Baci ha anche scoperto che Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello e che a trionfare è stata Perla Vatiero. A quel punto non è mancata la sua reazione stupita e incredula e quando il conduttore ha chiesto un commento alla modella, quest’ultima si è limitata ad affermare un semplice “auguri”.

Il video del momento ovviamente ha in breve fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti. L’incontro tra Heidi e Beatrice tuttavia ha emozionato il pubblico e di certo ha dato tanta carica alla modella, che è ancora reclusa all’interno della casa del GF albanese.