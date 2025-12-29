Bella notizia per Felicia Kingsley, che si è confermata anche nel 2025 l’autrice più letta in Italia. Con 880.000 copie vendute, la scrittrice sta via via conquistando il cuore dei lettori con le sue storie emozionanti.

Felicia Kingsley ha riconfermato il suo straordinario successo nel panorama letterario italiano. Con 880.000 copie vendute nel 2025, tra edizioni cartacee ed ebook, l’autrice si mantiene saldamente in cima alle classifiche di vendita, consolidando il suo status di autrice più letta in Italia. Questo traguardo non è solo una cifra, ma una chiara testimonianza del suo legame profondo con il pubblico italiano, che continua a sostenere con passione le sue storie romantiche e coinvolgenti.

Il segreto del suo successo risiede nella capacità di Felicia Kingsley di raccontare storie che emozionano, intrattengono e fanno sognare. Con un’abilità unica di intrecciare trame originali, protagoniste forti e un umorismo irresistibile, l’autrice ha conquistato lettori di ogni età. La sua narrativa è diventata un vero e proprio fenomeno, capace di attrarre e coinvolgere anche le nuove generazioni, spesso attraverso i social.

Raffaello Avanzini, editore di Felicia Kingsley, ha commentato: “Felicia Kingsley è un fenomeno editoriale che continua a sorprendere per costanza, creatività e capacità di conquistare un pubblico sempre più vasto. Il suo successo conferma la forza della narrativa popolare di qualità e l’importanza delle voci femminili nel panorama letterario italiano.”

Felicia Kingsley, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Sono profondamente grata ai miei lettori e lettrici. Ogni storia che scrivo nasce con il desiderio di emozionare, divertire e far sognare. Sapere di essere stata, ancora una volta, la più letta in Italia è un onore e uno stimolo a dare sempre il meglio.”

Tra i suoi romanzi più amati, ricordiamo “Scandalo a Hollywood”, uscito il 26 agosto 2025, che ha subito conquistato la prima posizione nella classifica dei libri più venduti. Questo romanzo ha consolidato ulteriormente il successo dell’autrice, portando avanti una carriera già straordinaria, iniziata nel 2017 con il debutto di “Matrimonio di convenienza”.

Felicia non si ferma però solo ai libri: “Non è un paese per single”, uno dei suoi romanzi più apprezzati, diventerà anche un film, prodotto da Italian International Film – Gruppo Lucisano per Prime Video. Questo rappresenta solo l’inizio di una nuova entusiasmante fase della sua carriera, che promette ancora tante sorprese.

Con 13 romanzi pubblicati da Newton Compton, Felicia Kingsley è ormai un’autrice di punta della narrativa romantica italiana. Apprezzata non solo per la sua scrittura brillante, ma anche per la sua capacità di instaurare un legame speciale con i suoi lettori. Il suo nome è ormai sinonimo di successo, così come le sue opere. Pensate sono tradotte in ben 20 Paesi, facendo di lei una delle autrici italiane più riconosciute a livello internazionale.

Il futuro di Felicia Kingsley si prospetta interessante. Il suo prossimo progetto editoriale e cinematografico rafforzerà ulteriormente il suo ruolo di nella narrativa italiana.

