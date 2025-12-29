Con “Buen Camino”, Checco Zalone ha conquistato il Box Office natalizio con un incasso record! Ecco i numeri registrati e la top 10 dei film.

Checco Zalone da record con Buen Camino

Il Natale 2025 Checco Zalone lo ricorderà con grande affetto visto il successo ottenuto dopo l’uscita del nuovo film “Buen Camino”. La pellicola infatti ha fatto registrare un record storico al Box Office italiano.

LEGGI ANCHE: Nel nuovo film di Zalone Buen Camino c’è anche un’ex allieva di Amici!

In soli quattro giorni di programmazione, il film ha incassato ben 27 milioni di euro, con una media impressionante di oltre 34.000 euro per ogni sala su 771 schermi in cui è proiettato. Con oltre 3,3 milioni di spettatori, “Buen Camino” di Checco Zalone è già il film più visto del 2025. Pensate che ha raggiunto una quota di mercato del 71,4%, dominando il panorama cinematografico delle festività natalizie.

Questo risultato straordinario ha permesso a “Buen Camino” di stabilire il record per la migliore apertura mai registrata per un film di Natale, una cifra che supererà facilmente i risultati di molti altri film italiani di grande successo. Il film, che ha debuttato nelle sale il 25 dicembre, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, confermando l’amore che gli italiani nutrono per la comicità di Zalone e per il suo modo unico di raccontare storie.

La top 10 dei film più visti

Il successo di “Buen Camino” di Checco Zalone non si limita solo al grande incasso, ma contribuisce anche a spingere l’intero mercato cinematografico italiano. Secondo i dati Cinetel, infatti, il mercato ha visto una crescita del 257% rispetto al weekend precedente e un aumento dell’87,17% rispetto allo stesso periodo nel 2024. Questo dimostra come il film stia davvero contribuendo a rilanciare l’industria cinematografica, specialmente durante le festività natalizie.

Al secondo posto della classifica si trova “Avatar – Fuoco e cenere”, che ha incassato altri 5,4 milioni di euro, ma con un calo del 9% rispetto alla settimana precedente. Questo non ha comunque impedito al film di James Cameron di superare i 15 milioni di euro di incassi totali. In terza posizione c’è “Norimberga”, con un buon incasso di 1,6 milioni di euro, mentre “Zootropolis 2” di Disney si conferma al quarto posto.

In quinta posizione invece troviamo “Primavera” di Damiano Michieletto che, in quattro giorni ha raccolto 562mila euro. Al sesto “Un topolino sotto l’albero” con 413mila euro. Si passa poi al settimo post con “Father Mother Sister Brother” (395mila), Leone d’Oro all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Ottavi Pio e Amedeo con “Oi vita mia” (224mila). Chiudono al nono “La grazia” di Paolo Sorrentino (185mila) e decimo “Vita privata” che ha incassato 102mila euro.

LEGGI ANCHE: Felicia Kingsley conferma il suo primato tra i lettori: è l’autrice più letta in Italia del 2025

Checco Zalone ha fatto il botto con “Buen Camino”. E non è escluso che il film continuerà a dominare i botteghini anche nelle prossime settimane.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.