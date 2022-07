Morto il gladiatore di Avanti Un Altro, Emanuele Vaccarini

Su TV Blog si apprende una tragica notizia che colpisce la TV e in particolare la trasmissione di Canale 5, Avanti Un Altro. È morto il gladiatore del ‘mini mondo’ Emanuele Vaccarini, soprannominato da tutti come il “gigante buono”. Il personaggio del programma Mediaset è scomparso a soli 44 anni.

L’annuncio ha spiazzato tutti. Massimo riserbo, come riferisce il sito, sulle cause della morte del protagonista di Avanti Un Altro. Ultimamente sui social era stato lui stesso a spiegare di trovarsi ad affrontare un problema di salute, senza entrare troppo nel dettaglio. Ora la terribile notizia.

Come riporta TV Blog sono tanti i messaggi di addio, a partire da Sonia Bruganelli, che tra le storie Instagram ha scritto: “Riposa in pace gigante buono”.



Anche alcuni compagni di viaggio di Avanti Un Altro ci hanno tenuto a spendere delle parole per lui. Francesco Nozzolino, con il quale Emanuele Vaccarini inscenava spesso una gag durante la puntata, per esempio ha detto: “Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo…”.

C’è poi anche il saluto dello ‘iettatore’ (così chiamato nel format) Franco Pistoni: “Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha…”, per passare poi ancora alle parole dell’indignato Antonio Lo Cascio o la Miss Claudia Ruggeri.

Novella 2000 e Novella2000.it si stringe intorno alla famiglia e gli amici di Emanuele Vaccarini, volto amatissimo del piccolo schermo.

