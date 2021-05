1 Il web accusa Awed di aver barato nella prova leader

Serata piena di gare quella di ieri a L’Isola dei Famosi. Uno dei protagonisti indiscussi è stato senza ombra di dubbio Awed, il quale è stato accusato dal web di aver barato nella prova leader contro Isolde Kostner. Ma partiamo dall’inizio. Nel corso della puntata lo abbiamo visto dover rinunciare a un bel piatto di cannelloni dopo che Fariba, non capendo le regole di un gioco, ha deciso di tagliare fuori dal gruppo lui invece di uno più forte. In seguito, però, c’è stato il riscatto.

Infatti lo youtuber ha potuto mangiare un panino con prosciutto e formaggio dopo aver tenuto in braccio per due minuti Isolde. Una dose di energia, mista all’allenamento fatto in settimana con Matteo Diamante, che gli ha conferito la forza di volontà di confrontarsi nella sfida leader contro la campionessa olimpica. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere il video completo postato da un’utente del web. Non tutto, però, sarebbe stato regolare.

La prova leader, infatti, avrebbe dovuto vedere Awed e Isolde strisciare sulla sabbia per portare con la testa una palla in rete. Molti, tuttavia, hanno notato che il naufrago si sarebbe aiutato spingendosi con un braccio e nessuno in studio se ne sarebbe accorto. Qui sotto, quindi, le immagini e le parole di Massimiliano Rosolino che commenta l’accaduto.

Non è una gara regolare perché Awed si porta il braccio sinistro davanti e proprio con la mano e il braccio si aiuta ad andare più velocemente … È possibile che nessuno del gruppo dell'isola abbia visto tutto ciò … Si doveva strisciare … Uhmmm #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/MYzRIOR5C4 — Alessia Gioia (@ale_gioiajmk) May 18, 2021

Ci siamo, siamo pronti. Come hai detto tu Isolde e Awed si stanno per scontrare per il titolo di leader. Entrambi hanno le mani e le gambe legate. Dovranno spingere soltanto con la testa, al massimo con le spalle, questo pallone verso la rete. Per complicare, come sempre, il tutto dovranno strisciare per terra. Il bacino dovrà stare raso alla sabbia. […] Il giocatore partenopeo sembra molto carico dopo il panino. Incredibile, sta andando avanti come un bomber. Sento un grande tifo, tutto regolare. Non è facile. Awed continua ad aumentare il suo vantaggio.

Nonostante tutto, però, un bel riscatto quello di Awed nella prova leader. Nonostante tutto, nei giorni scorsi, lo youtuber ha subito attacchi da parte di un ex naufrago. Continuate a leggere…