Per Awed è finalmente scatta la passione ed è successo con Emanuela Tittochia. Bacio tra loto e lei è finita anche in topless.

Il bacio tra Awed ed Emanuela Tittocchia

Il naufrago Awed sembra arrivato a L’Isola dei famosi più per cercare l’amore che per fare questa esperienza del reality. All’inizio si era interessato a Drusilla, non ricambiato. Poi si era avvicinato molto a Beatrice arrivando a litigarci. Si era infatti sentito preso in giro per non essere stato avvertito dalla modella di essere fidanzata. Ora c’è un nuovo interesse: Emanuela Tittocchia.

L’attrice e personaggio televisivo è arrivata da poco nel reality, ma si è già fatta notare. In settimana Awed ha parlato con gli altri Arrivisti esternando la sua mancanza di “affetto” se così vogliamo chiamarla. E ha ricordato che da quando è a L’Isola dei famosi ha visto solo il topless di Fariba. Così è iniziato un siparietto tra lui, Emanuela Tittocchia e Rosaria.

Proprio Emanuela ha detto ad Awed che, con tutto quello che ha speso per rifarsele, non si sarebbe vergognata a mostrarle.

Così si è buttata in acqua ed è finita in topless per la gioia di Awed. Poi anche lui è andato in acqua e tra loro c’è stato il bacio. Ma non un bacetto a stampo, Awed ed Emanuela Tittocchia si sono dati un bacio vero. Entrambi sono single e chissà che non possa scattare altro? Intanto i due in Palapa hanno commentato con il sorriso quanto accaduto.

