1 Andrea Cerioli si sente male a L’Isola

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Tra le tante sfide che i naufraghi hanno dovuto affrontare c’è stata anche la prova leader, che ha visto però l’assenza di Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti si è sentito poco bene e ha preferito non partecipare per riprendersi un attimo.

Poco prima della prova, vinta poi da Angela Melillo per i Primitivi e da Isolde Kostner per gli Arrivisti, Massimiliano Rosolino ha fatto sapere appunto che Andrea non avrebbe preso parte allo scontro. La squadra di Cerioli (quella dei Primitivi) in precedenza aveva vinto una sfida assicurandosi del buon cibo, che hanno potuto consumare subito. Nel mangiare però Andrea si è sentito male.

Ecco cosa ha raccontato Massimiliano Rosolino durante la puntata: “Manca all’appello soltanto Andrea Cerioli che non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta e dunque risulta eliminato dalla sfida”.

Ilary Blasi ha però voluto vederci chiaro e ha quindi domandato a Rosolino di spiegarsi meglio: “No, scusami Massimiliano, cosa è successo ad Andrea? Perché non fa la sfida? Spiegati meglio”. Così Massimiliano ha detto quanto segue: “Dopo la prova che ha fatto in spiaggia, quella di recuperare i totem, ha avuto un mancamento, gli girava un po’ la testa, quindi preferisce non affrontare la prova. È un po’ pallido diciamo”.

Nel mentre Andrea Cerioli ha effettuato i primi controlli per poi tornare nuovamente in Palapa. Il fidanzato di Arianna Cirrincione ha atteso infatti in spiaggia insieme agli altri compagni Arrivisti, visibilmente pallido e spossato. A questo punto Ilary Blasi ha parlato direttamente con lui per capire come si sentisse. Ecco cosa ha raccontato Andrea: “Ilary… sì, scusatemi ma mi sono sentito male prima dopo aver mangiato. Mi sono sentito male e non mi sento di fare la prova” (VIDEO QUI DAL 00:49)

Per tutta il resto della puntata, quindi, Andrea Cerioli è parso un po’ sottotono. Ma ora come sta il naufrago? Sono emersi nuovi dettagli a seguito della puntata…