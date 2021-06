1 La risposta geniale di Awed

Tornato a casa dopo la grande esperienza a L’Isola dei Famosi, che l’ha incoronato vincitore, Awed ha ripreso possesso dei suoi social e ha scambiato qualche chiacchiera con i fan. Non sono mancati quesiti, alcuni particolarmente imbarazzanti a cui ha risposto. Proprio ieri lo youtuber ha aperto il box delle domande e ha voluto sfatare le curiosità dei suoi tanti follower.

Awed ha confessato che non pensava di vincere, era convinto infatti che sul gradino più alto del podio arrivasse Andrea Cerioli. Era sicuro di arrivare terzo, addirittura. Il naufrago ha raccontato anche che lo sbarco degli arrivisti e di Ignazio Moser l’ha un po’ destabilizzato per la questione del cibo.

Oltretutto Awed ha detto anche che si era fatto una promessa, ovvero quella di non cambiare in virtù di un programma televisivo. Ha spiegato anche che che è consapevole di aver fatto degli errori all’inizio, ma che proprio da questi sbagli è riuscito a fare un grande percorso. Il concorrente non sente poi la mancanza della vita in Honduras, ma solo di alcuni compagni e al suo arrivo su L’Isola si è chiesto ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’.

A seguire sono arrivate domande tra il piccante ed imbarazzante a cui Awed ha risposto con espressione perplessa e il ritornello del brano Survivor. Stessa reazione avuta anche per chi gli ha chiesto come abbia fatto ad andare in bagno. Qui sotto il video.

Dopo alcune curiosità strane da parte dei fan, a cui Awed ha risposto in modo geniale, c’è stato modo da parte sua di raccontare dell’altro. Simone ha detto infatti di aver avuto il pensiero di tagliare barba e capelli durante la puntata in cui a sacrificarsi è stato Ignazio Moser. Se quest’ultimo avesse temporeggiato ha rivelato che si sarebbe alzato lui. Ha aggiunto ancora che non gli sono piaciute le discussioni e che non tornerebbe mai a L’Isola dei Famosi. Insomma davvero tanti gli interrogativi dei fan a cui Awed ha risposto nella giornata di ieri.

