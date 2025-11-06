In queste ore Baby K è stata paparazzata a cena con un misterioso ragazzo. Nuovo amore per la cantante? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Baby K ha un nuovo fidanzato?

Una delle artiste più amate e seguite del panorama musicale italiano è senza dubbio Baby K. La cantante, nell’ultimo decennio, ha scelto le classifiche, sfornando una hit dietro l’altra. Solo quest’estate, Claudia Judith Nahum è tornata sulle scene con il suo nuovo attesissimo singolo, intitolato Follia Mediterranea, che ha conquistato tutti. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico della giovane artista, che è già attesissimo da tutti i fan, e non solo. In attesa di scoprire come ci stupirà, in queste ore la voce di Roma Bangkok è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Andiamo a vedere perché e quello che sta accadendo.

Chi la segue, sa bene che la cantante è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Dall’estate 2021 la rapper era sentimentalmente legata all’artista romano Edoardo Dionea Cicconi. Da qualche mese a questa parte la relazione è giunta al termine e solo di recente Claudia ha svelato di essere tornata single. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate.

Nelle ultime ore infatti Baby K è stata beccata a cena a Milano in compagnia di un misterioso uomo. Come si nota dalle immagini, tra i due sembrerebbe esserci una grande intesa e i loro sguardi complici hanno insospettito i più. Si parla infatti di un possibile nuovo amore per la rapper, che al momento però non ha ancora confermato i pettegolezzi sul suo conto.

Al momento non conosciamo ancora l’identità del misterioso ragazzo beccato in compagnia di Claudia, ma di certo sembrerebbe che il cuore della cantante sia tornato a battere.

