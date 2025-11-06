Nel corso di una recente intervista, Amadeus ha svelato quale storico programma vorrebbe riportare in tv. Ecco le dichiarazioni del conduttore, che ieri sera è tornato in onda con la nuova edizione de La Corrida.

Cosa ha detto Amadeus

Ieri sera Amadeus è tornato in onda con la nuova attesissima edizione de La Corrida, che lo scorso anno ha portato a casa un ottimo risultato. La partenza del celebre programma, in onda sul Nove, tuttavia non è stata delle migliori e gli ascolti della prima puntata sono risultati essere tiepidi. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime settimane, in questi giorni il conduttore ha rilasciato una lunga intervista agli amici di Tv Sorrisi e Canzoni e nel corso della chiacchierata sono emerse alcune interessanti curiosità.

Il presentatore ha infatti svelato di essere cresciuto con alcuni giganti della televisione italiana e in merito ha affermato: “Sono cresciuto con la tv in bianco e nero, con Corrado e Raffaella Carrà. E poi, ovviamente, i Sanremo di Mike, di Pippo Baudo, di Raimondo Vianello, con Rischiatutto e i quiz di Mike. Da bambino ero sempre incollato alla tv”. Ma non è finita qui.

A quel punto Amadeus ha svelato quale storico programma vorrebbe riportare in tv. In merito il conduttore ha dichiarato: “Un programma che mi ha sempre affascinato è Canzonissima, anche se bisognerebbe adeguarlo ai nostri tempi. Gli scontri tra Gianni Morandi e Massimo Ranieri hanno fatto la storia! Se qualcuno decide di farlo, ricordatevi che l’ho detto io per primo”.

Nel mentre il conduttore si sta concentrando sugli impegni con La Corrida e con The Cage, che da mesi tiene compagnia al pubblico. Che in futuro dunque per Ama ci sia modo di riportare in tv anche Canzonissima? Non resta che attendere per scoprirlo.

