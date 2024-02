Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Massimiliano Varrese ha ammesso nella serata di ieri di aver inserito nel suo corto un bacio tra Perla Vatiero e Federico Massaro in modo da avere una reazione da parte di Mirko Brunetti in puntata.

L’idea di Massimiliano Varrese

In questi ultimi giorni i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto creare due cortometraggi divisi in gruppi. Uno di questi era capitanato da Massimiliano Varrese, il quale ha assunto le vesti di regista per tutta la durata delle riprese. Si tratta di un momento che ha unito gli inquilini tra loro e li ha fatti divertire, infatti poi ieri sera si è tenuta una cerimonia in cui sono stati assegnati dei premi.

Qualche ora prima, però, Varrese ha fatto una rivelazione che ha fatto storcere il naso al web. All’interno del suo corto d’azione ha inserito anche un bacio tra Perla Vatiero e Federico Massaro, a quanto pare per un motivo ben preciso: avere una reazione da parte di Mirko Brunetti nella prossima puntata. “L’ho fatto per quello”, ha affermato l’attore

Perla: -“Quella scena del film (il bacio) voglio vedere lunedì, ma non solo…”

Anita: -“Tu non sai cosa ha detto Gigius (Fede), ha detto "voglio vedere cosa dice quello" (Mirko)”

Max: -“Io l'ho fatta apposta quella scena, l'ho messa apposta”#GrandeFratello pic.twitter.com/pHaZXENaGT — Elisa  (@__Elisa94__) February 3, 2024

Come sappiamo Massimiliano e Mirko hanno un trascorso turbolento e più volte, anche dopo l’eliminazione di Brunetti, hanno avuto modo di lanciarsi delle frecciatine. Fatto sta che anche Federico, come notiamo dal video qui sotto, sembra preoccupato di ciò che accadrà. Parlando con Beatrice afferma: “Se mi dice qualcosa per il bacio di Perla… Se gli dà fastidio lo capisco“.

Se in questi mesi non avete mai notato il classismo di questa donna, un senso di superiorità ed il suo velato disprezzo verso coloro che provengono dal meridione allora gli unici ad avere problemi di comprendonio siete voi (oppure fingete) #perletti pic.twitter.com/BrOARsNhFn — Gia (@Gianlu22222) February 2, 2024

Federico ha anche aggiunto che gli è piaciuto baciare Perla, ma non vuol chiederle se lei ha provato lo stesso. Fatto sta che probabilmente assisteremo a qualche scintilla dallo studio domani sera, forse più che altro tra Mirko e Massimiliano Varrese. Questo perché il modello non aveva scelta essendo stata una decisione presa dal regista, quindi vedremo come andrà a finire.

L’appuntamento è per lunedì 5 febbraio 2024 in diretta solo su Canale 5.