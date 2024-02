Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

A distanza di pochi giorni dall’uscita di Monia La Ferrera dal Grande Fratello la madre ha deciso di pubblicare un lungo sfogo contro Massimiliano Varrese.

La madre di Monia attacca Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sono stati insieme per qualche tempo diversi anni fa, poi la storia si è interrotta e si sono incontrati di nuovo all’interno della casa del Grande Fratello. Qui dentro sembrava che qualcosa stesse ricominciando. Ma poi è trapelata l’indiscrezione secondo la quale la concorrete avrebbe avuto qualcuno ad attenderla fuori dalla Casa, un certo Giovanni.

In uno degli ultimi confronti in diretta Monia ha affermato che si tratta solo di un caro e amico e di non avere alcuna relazione in corso o in pausa all’esterno. Tuttavia Massimiliano avrebbe fatto fatica a crederle. Ed è proprio questo che la madre dell’ex gieffina recrimina oggi all’attore.

Stando alle parole scritte dalla signora Radhia su Instagram infatti pare che Massimiliano Varrese fosse perfettamente a conoscenza dell’identità di Giovanni:

“Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara sin dall’inizio.”.

Le parole della madre di Monia contro Massimiliano Varrese

Ha detto di non riuscire ad accettare le ingiustizie e di essere rimasta male per il comportamento assunto da Varrese “durante la puntata dove si è parlato dell’amico e ripeto amico di mia figlia“. Poi conferma ancora una volta che Monia non ha nessun amore fuori dalla casa e aggiunge:

“Lui ha mostrato agli inquilini dolore.. dolore che poi si è rivoltato in casa verso mia figlia.. vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima. […]

Vi prego quindi di vedere e di ricordarvi di Monia per quello perché ha fatto in casa e ricordatevi sempre come ho insegnato a mia figlia che la verità paga sempre e purtroppo a Monia questa volta la sua sincerità e purezza è costata! Sono fiera di lei”.

Come reagirà Massimiliano Varrese quando verrà a conoscenza di tutto ciò? Lo scopriremo (forse) nella puntata di lunedì del Grande Fratello.