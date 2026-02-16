L’attore Saul Nanni svela il legame profondo con Deva Cassel e il rapporto con i suoceri famosi

Il panorama del cinema italiano ha una nuova coppia d’oro che sta facendo sognare la Generazione Z. Saul Nanni, ventisette anni e un talento inarrestabile, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. Al centro dell’intervista c’è il sentimento profondo che lo lega a Deva Cassel, la giovane modella e attrice figlia di due icone mondiali come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Una relazione nata sotto i riflettori ma vissuta con una semplicità sorprendente, che dura ormai da oltre due anni e mezzo.

Un colpo di fulmine nato sul set del Gattopardo

Tutto è cominciato nel 2023, tra le atmosfere senza tempo della Sicilia, mentre i due vestivano i panni di Angelica e Tancredi. La scintilla scoccata sul set si è trasformata rapidamente in qualcosa di reale. Deva ha confessato che il primo passo è stato il suo, con un invito a cena nato dal desiderio di conoscersi meglio vista la lunga convivenza lavorativa prevista dalla produzione. Quello che doveva essere un rapporto professionale si è evoluto in una storia d’amore autentica, lontana dai cliché delle star e vicina alla quotidianità di due ragazzi ventenni che si scelgono ogni giorno nonostante le distanze.

La normalità dietro i grandi nomi del cinema

Una delle curiosità maggiori riguarda inevitabilmente l’incontro con i genitori di Deva. Saul Nanni ha descritto l’emozione di confrontarsi con Monica Bellucci e Vincent Cassel con estrema umiltà. Nonostante la caratura internazionale dei suoceri, l’attore ha spiegato come lo stress fosse quello tipico di un ragazzo che conosce la famiglia della propria compagna. Superato l’impatto iniziale legato alla loro fama, Saul ha scoperto due genitori premurosi e persone estremamente umane. Oggi la coppia si gode una vita fatta di viaggi e passioni comuni, dimostrando che anche sotto i flash dei paparazzi è possibile preservare un’intimità vera e profonda.

