Nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2026 Bad Bunny ha fatto incetta di premi. L’artista ha trionfato in tre categorie. Durante il suo discorso, poco dopo, ha attaccato l’Ice con parole molto taglienti.

Bad Bunny trionfa ai Grammy Awards 2026

C’era tantissima attesa per l’edizione 2026 dei Grammy Awards 2026, andati in scena nelle scorse ore a Los Angeles. A primeggiare il rapper portoricano Bad Bunny, che ha trionfato in ben 3 categorie. Il cantante ha vinto anche uno dei più prestigiosi premi, dato che ha portato a casa anche il riconoscimento come “Album dell’anno”.

LEGGI ANCHE: Da Lady Gaga a Bad Bunny: tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026

Il suo album “Debí tirar más fotos” è diventato il primo (totalmente in spagnolo) a trionfare in questa categoria. Ma non solo, perché come detto, l’artista ha anche ritirato il premio come “Miglior album di musica urbana”, beccandosi una standing ovation. Qui è la seconda volta che un album in spagnolo primeggia (il primo era stato sempre il suo con “Un verano sin ti”.

Il cantante attacca l’ICE nel suo discorso

Come ogni premiazione che si rispetti, ogni artista una volta salito sul palco ha anche tenuto un discorso. Non è stato diverso per Bad Bunny, che poco dopo rimasto solo, ci ha tenuto a dire:

“Prima di ringraziare Dio, voglio dire una cosa: ‘ICE out’”, ha detto Bad Bunny tra gli applausi dei presenti, mentre teneva stretto tra le mani il premio per il miglior album di musica urbana.

“Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo clandestini e non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha aggiunto. Poi ancora: “Inoltre so quanto sia difficile non provare odio in questi giorni. L’odio diventa più forte contro l’odio. L’unica cosa più forte dell’odio è l’amore.”

Le sue dichiarazioni hanno chiaramente suscitato diverse reazioni sul web, così come da parte del Presidente Donald Trump, che non è stato tenerissimo nei confronti di chi ha riservato critiche all’ICE.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.