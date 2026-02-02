Vediamo insieme chi sono tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026 per ogni categoria: da Lady Gaga a Bad Bunny e non solo…

Grammy Awards 2026: i vincitori

Nella notte italiana alla Crypto Arena si sono tenuti i prestigiosissimi Grammy Awards 2026, dove abbiamo scoperto chi sono tutti i vincitori categoria dopo categoria.

Tra le regine della serata non si può non citare Lady Gaga, così come i trionfi di Bad Bunny o ancora Kendrik Lamar. Ma partiamo per ordine, citandovi la lista completa dei candidati, evidenziando chi ha avuto la meglio…

Canzone dell’anno

  • Lady Gaga – “Abracadabra”
  • Doechii – “Anxiety”
  • Rosé & Bruno Mars – “APT”
  • Bad Bunny – “DtMF”
  • Huntr/x – “Golden”
  • Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther”
  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
  • Billie Eilish – “Wildflower” – VINCITRICE 

Registrazione dell’anno

  • Bad Bunny – “DtMF”
  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
  • Doechii – “Anxiety”
  • Billie Eilish – “Wildflower”
  • Lady Gaga – “Abracadabra”
  • Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther” – VINCITORE
  • Chappell Roan – “The Subway”
  • Rosé & Bruno Mars – “APT”

Album dell’anno al Grammy Awards 2026

  • Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” – VINCITORE
  • Justin Bieber – “Swag”
  • Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
  • Clipse – “Let God Sort Em Out”
  • Lady Gaga – “Mayhem”
  • Kendrick Lamar – “GNX”
  • Leon Thomas – “Mutt”
  • Tyler, The Creator – “Chromakopia”

Miglior artista emergente

  • Olivia Dean – VINCITRICE
  • Katseye
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

