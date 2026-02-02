Ecco chi ha vinto ai Grammy Awards 2026

Vediamo insieme chi sono tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026 per ogni categoria: da Lady Gaga a Bad Bunny e non solo…

Grammy Awards 2026: i vincitori

Nella notte italiana alla Crypto Arena si sono tenuti i prestigiosissimi Grammy Awards 2026, dove abbiamo scoperto chi sono tutti i vincitori categoria dopo categoria.

Tra le regine della serata non si può non citare Lady Gaga, così come i trionfi di Bad Bunny o ancora Kendrik Lamar. Ma partiamo per ordine, citandovi la lista completa dei candidati, evidenziando chi ha avuto la meglio…

Canzone dell’anno

Lady Gaga – “Abracadabra”

Doechii – “Anxiety”

Rosé & Bruno Mars – “APT”

Bad Bunny – “DtMF”

Huntr/x – “Golden”

Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Billie Eilish – “Wildflower” – VINCITRICE

Registrazione dell’anno

Bad Bunny – “DtMF”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Doechii – “Anxiety”

Billie Eilish – “Wildflower”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther” – VINCITORE

Chappell Roan – “The Subway”

Rosé & Bruno Mars – “APT”

Album dell’anno al Grammy Awards 2026

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” – VINCITORE

Justin Bieber – “Swag”

Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”

Clipse – “Let God Sort Em Out”

Lady Gaga – “Mayhem”

Kendrick Lamar – “GNX”

Leon Thomas – “Mutt”

Tyler, The Creator – “Chromakopia”

Miglior artista emergente