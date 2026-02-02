Da Lady Gaga a Bad Bunny: tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026
Ecco chi ha vinto ai Grammy Awards 2026
Vediamo insieme chi sono tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026 per ogni categoria: da Lady Gaga a Bad Bunny e non solo…
Grammy Awards 2026: i vincitori
Nella notte italiana alla Crypto Arena si sono tenuti i prestigiosissimi Grammy Awards 2026, dove abbiamo scoperto chi sono tutti i vincitori categoria dopo categoria.
Tra le regine della serata non si può non citare Lady Gaga, così come i trionfi di Bad Bunny o ancora Kendrik Lamar. Ma partiamo per ordine, citandovi la lista completa dei candidati, evidenziando chi ha avuto la meglio…
Canzone dell’anno
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Doechii – “Anxiety”
- Rosé & Bruno Mars – “APT”
- Bad Bunny – “DtMF”
- Huntr/x – “Golden”
- Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Billie Eilish – “Wildflower” – VINCITRICE
Registrazione dell’anno
- Bad Bunny – “DtMF”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Doechii – “Anxiety”
- Billie Eilish – “Wildflower”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Kendrick Lamar feat. SZA – “Luther” – VINCITORE
- Chappell Roan – “The Subway”
- Rosé & Bruno Mars – “APT”
Album dell’anno al Grammy Awards 2026
- Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” – VINCITORE
- Justin Bieber – “Swag”
- Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
- Clipse – “Let God Sort Em Out”
- Lady Gaga – “Mayhem”
- Kendrick Lamar – “GNX”
- Leon Thomas – “Mutt”
- Tyler, The Creator – “Chromakopia”
Miglior artista emergente
- Olivia Dean – VINCITRICE
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young