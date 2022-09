1 Le anticipazioni di Bake Off Italia 10

Finalmente ci siamo! Lo scorso 26 agosto su Discovery+ ha debuttato Bake Off Italia 10. La nuova edizione del programma più dolce di sempre andrà in onda tuttavia anche in chiaro su Real Time a partire da venerdì 2 settembre, e come al solito non mancheranno tante emozioni. Anche stavolta a tornare alla conduzione della trasmissione sarà Benedetta Parodi, che sarà affiancata dai tre giudici Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. 16 invece i concorrenti che settimana dopo settimana si sfideranno a colpi di torte e dolci sotto al tendone più ambito d’Italia, e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa accadrà nel corso della prima puntata? Andiamo a scoprire le anticipazioni (INTERROMPETE LA LETTURA SE NON VOLETE SPOILER). Come da tradizione ben tre saranno le prove alle quali si sottoporranno i pasticcieri. Si parte come da sempre con la prova creativa, durante la quale ogni concorrente dovrà cucinare la primissima torta di cui sono rimasti soddisfatti. A seguire ci sarà la prova tecnica. Qui i pasticcieri dovranno preparare uno dei più grandi classici: la pastiera napoletana, accompagnata da una crema pasticciera, proposta proprio dal nuovo giudice Tommaso Foglia! Infine per la terza e ultima prova, quella a sorpresa, i concorrenti dovranno trasformare il loro giocattolo preferito dell’infanzia in una torta.

Nel corso della prima puntata di Bake Off Italia 10 però, come si svelano le anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena. Inaspettatamente infatti uno dei pasticcieri si ritirerà! Ma chi stiamo parlando? A lasciare la gara sarà Daniele Militello. A seguito del suo abbandono così i giudici non elimineranno nessun altro concorrente. A vincere il Grembiule blu è invece Chiara.

In attesa di vedere la prima puntata rivediamo le parole di Daniele in merito alla partecipazione a Bake Off.