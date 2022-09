Chi è Chiara Chiasso di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Nella nuova edizione di Bake Off Italia 2022 tra gli aspiranti pasticceri troviamo anche Chiara Chiasso, giovane infermiera con la passione per i dolci. Ma conosciamola meglio attraverso alcune curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata, per passare al percorso nel programma e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Chiara Chiasso

Nome e Cognome: Chiara Chiasso

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: infermiera e aspirante pasticcera

Fidanzato: Chiara è fidanzata con Francesco

Tatuaggi: Chiara non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @chiarachiasso_bakeoff10

Chiara Chiasso età e biografia

Il primo passo per conoscere la concorrente di Bake Off Italia 2022 è partire dalla biografia. Dov’è nata e quanti anni ha Chiara Chiasso?

Non conosciamo luogo e data di nascita (quindi non possiamo dirvi nemmeno il segno zodiacale).

Dalla clip di presentazione abbiamo appreso che Chiara vive a Castel Viscardo, piccolo paesino dell’Umbria in provincia di Terni.

Non abbiamo informazioni nemmeno per quel che riguarda altezza e peso di Chiara di Bake Off Italia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Chiara Chiasso di Bake Off Italia 2022 sappiamo che la ragazza vive a Castel Viscardo insieme ai genitori, Ornella e Roberto.

Che lavoro fa Chiara di Bake Off 10? Come da lei stessa raccontato di mestiere fa l’infermiera, poiché ama prendersi cura delle persone. Amore che unisce a quello per la pasticceria. Appena ha un attimo di tempo, infatti, si dedica a questa meravigliosa arte.

Tra le altre curiosità rivelate nella clip, ne abbiamo raccolte alcune: le piace molto stare all’aria aperta e nello specifico dedicarsi al suo piccolo orto e frutteto. Insieme alla nonna Maria ha un piccolo pollaio, dove poi ricava le uova per fare delle torte. Anche la marmellata che utilizza per farcire i suoi dolci è di sua produzione.

E ancora ha raccontato di preferire il salato rispetto al dolce,

Qualcuno si domanderà se Chiara di Bake Off è o meno fidanzata? Da quanto è emerso la giovane 25enne ha un fidanzato di nome Francesco. I due stanno insieme da 8 anni e condividono la passione per i viaggi in moto e lui è il suo primo assaggiatore dei dolci che prepara.

Dove seguire Chiara di Bake Off Italia 10: Instagram e social

I fan più affezionati di Bake Off Italia 2022 si staranno chiedendo se c’è modo di seguire Chiara Chiasso. La risposta è sì. Siamo riusciti a recuperare il suo account Instagram, che potete trovare nella scheda riassuntiva in alto.Il numero dei follower crescerà sicuramente con l’avvio del programma.

Nel proprio profilo personale condivide selfie, le sue creazioni e momenti di vita privata in compagnia di famiglia, amici e del fidanzato Francesco. Non manca occasione di postare anche le foto dei viaggi che fa.

Sempre su Instagram Chiara Chiasso ha raccontato le sue emozioni dopo essere stata scelta per Bake Off Italia:

“Sono entusiasta di poter condividere questa bellissima esperienza che ho avuto la fortuna di poter vivere! Sono una delle 16 partecipanti di Bake Off 10. Ora manca solo di poter rivivere insieme tutta questa esperienza. Dal 2 settembre su Real Time e in anteprima su Discovery Plus. 3-2-1 DOLCI IN FORNO”.

Chiara Chiasso a Bake Off Italia 10

Nel corso della sua presentazione Chiara Chiasso ha svelato com’è nato il suo amore per la pasticceria:

“La mia passione per la pasticceria è nata attraverso i lievitati, infatti ho il mio lievitino che mi ha fatta appassionare alla realizzazione del pane e alla pizza. La mia preferita è la pasticceria tradizionale, rispetto alla moderna. Lì c’è ancora molto da lavorare”.

A seguire Chiara di Bake Off Italia ha spiegato anche cosa rappresenta per lei realizzare dolci: “(…) Per me la pasticceria è casa perché è un momento di condivisione, di amore con la mia famiglia, i miei amici e il mio fidanzato per trasmetterci felicità. Adesso sono pronta a dimostrare quanto valgo sotto al tendone di Bake Off”.

Chiara Chiasso di Bake Off ha detto che se dovesse pensare a un dolce ha detto che potrebbe essere un panettone perché è “molto complesso e particolare”. Tra cucinare e mangiare preferisce sicuramente la seconda. Un difetto? Dopo averci pensato un po’ ha detto che perde facilmente la pazienza.

Se dovesse mettere a paragone dolci al forno o al cucchiaio, preferisce i primi i perché più facili da preparare. Il suo incubo? La paura che i lievitati che realizza non riescano a lievitare come vorrebbe. La sua filosofia di vita è quella di non mollare mai, finché non si riesce.

Ma vediamo insieme chi sono tutti i protagonisti del programma più dolce che ci sia…

I concorrenti di Bake Off Italia

A Bake Off Italia 10 quest’anno sono stati selezionati la bellezza di 16 concorrenti.

Ecco qui di seguito l’elenco degli aspiranti pasticceri che hanno superato i casting:

Uno di loro sarà il vincitore di questa edizione di Bake Off Italia 2022. Sarà Chiara Chiasso ad avere la meglio? Lo scopriremo a dicembre, seguendo passo passo il percorso di ogni singolo partecipante. Nel mentre vediamo da chi è composto il cast della trasmissione di Real Time…

I giudici di Bake Off Italia 2022

Quest’anno Bake Off Italia porta con sé un’importante novità. Partiamo con le certezza.

Al timone di conduzione troviamo Benedetta Parodi, al timone dal 2013. Ad accompagnarla tra i giudici Damiano Carrara, Ernst Knam e la new entry Tommaso Foglia.

Resta nel programma anche Clelia D’Onofrio. Lei però comparirà semplicemente come voce narrante della storia di ogni dolce protagonista della puntata.

Il percorso di Chiara Chiasso a Bake Off Italia

Da venerdì 2 settembre, come da tradizione, su Real Time (ma disponibile già su Discovery Plus) possiamo seguire passo passo il percorso di Chiara Chiasso nel programma.

Chiara fa il suo debutto a Bake Off Italia 2022. La sua avventura prosegue spedita. (IN AGGIORNAMENTO)

