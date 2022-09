Chi è Daniele Militello di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Daniele Militello, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e i social.

Chi è Daniele Militello

Daniele Militello età e biografia

Conosciamo meglio chi è Daniele Militello, concorrente di Bake Off 10, attraverso la sua biografia. Nato e cresciuto a Catania, vive a Pedara, in provincia di Catania, con la sua famiglia.

Ha 40 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Inoltre non abbiiamo informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Daniele nella vita lavora come bancario, ma ha sempre avuto la passione per la pasticceria.

Vediamo adesso cosa sappiamo in merito alla vita privata di Daniele di Bake Off Italia 2022.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Daniele Militello, sappiamo che è sposato e sua moglie si chiama Alessia. La coppia ha anche un a figlia di nome Francesca, colei che rappresenta la critica numero uno per i dolci di Daniele.

La grande passione per i dolci risale a quando era piccolo e con la nonna preparava la crema pasticciera. Tutto il tempo libero a disposizione Daniele di Bake Off Italia 2022 lo dedica all’acquisizione di nuove conoscenze, quindi frequentando corsi online di paticceria.

A Daniele non piace stare fermo e nella vita ha anche altri hobby. Gli piace costruire e vedere costruita una cosa che funziona. Infatti si è costruito una cella di lievitazione. Si ritiene estroverso, abbastanza equilibrato, ma anche pignolo e preciso. Sogna di avere una pasticceria tutta sua in Francia.

Dove seguire Daniele di Bake Off Italia: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Daniele Militello, concorrente di Bake Off Italia 2022, è ovviamente possibile seguirlo anche sui social.

A tal proposito, vi consigliamo il suo profilo Instagram, una pagina social molto attiva.

Qui Daniele pubblica tutte le sue creazioni che sono molto belle e sembrano anche molto buone.

Daniele Militello a Bake Off 10

Inizia Bake Off Italia 2022 che dal 26 agosto è visibile su Discovery+. A partire dal 2 settembre la trasmissione verrà trasmessa anche in chiaro su Real Time. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Benedetta Parodi, mentre stavolta a coprire il ruolo di giudici saranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. I concorrenti sono 16 e tra questi troviamo anche Daniele Militello che nel suo video di presentazione ha detto:

“La mia passione per la pasticceria nasce sin da piccolo, quando con la nonna preparavamo la classica crema pasticciera. Tutto il tempo libero che ho lo dedico soprattutto, quando dorme mia figlia, ad acquisire nuove conoscenze, quindi frequentando magari dei corsi online di pasticceria. Il mio punto di vista è che un dolce lo mangi prima con gli occhi e poi lo degusti”.

Riguardo la sua partecipazione a Bake Off Italia 2022, Daniele ha detto:

“La pasticceria per me è casa perché mi consente di ampliare la mia conoscenza e di alzare sempre l’asticella. Poi, come diceva Seneca, ‘non esiste la fortuna, ma il talento che incontra l’opportunità’. E io spero che Bake Off sia la mia opportunità”.

Vediamo ora il percorso di Daniele a Bake Off Italia 2022.

Il percorso di Daniele Militello a Bake Off 10

Come andrà il percorso di Daniele Militello a Bake Off Italia 2022? Ecco cosa succede all’aspirante pasticciere nel corso delle puntate:

