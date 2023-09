Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara è l’ultima concorrente ufficiale

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Wanda Nara a Ballando con le stelle 2023

Finalmente il cast di Ballando con le stelle 2023 è completo. Questa mattina, infatti, sul profilo ufficiale del programma è stata annunciata l’ultima concorrente ufficiale. Stiamo parlando di Wanda Nara, la quale si è mostrata in totale relax:

“Ciao a tutti! Ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le stelle. Ma Milly ti sei dimenticata di me. Perché quest’anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo. Ci vediamo!”.

📣 No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di #BallandoConLeStelle 2023!

Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA✨@milly_carlucci pic.twitter.com/suwGwETyQe — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 26, 2023

Il resto del cast di Ballando con le stelle 2023 sarà formato anche da Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan e Lino Banfi. Tutti loro hanno registrato un breve filmato in cui annunciano la loro partecipazione. Uno dei più simpatici è proprio quello dell’ex “Nonno Libero“:

“[…] La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno, i rigori non sono. Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?“.

A questo punto la voce fuori campo di Milly gli chiede se sarà oppure no uno dei concorrenti e lui risponde affermativamente. Voi siete soddisfatti di questo cast composta da grandi nomi del mondo dello spettacolo? Fatecelo sapere con un commento.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.