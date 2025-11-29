Pasquale La Rocca, il famoso ballerino italiano passa dalla TV al grande schermo in un film giapponese tratto dal popolare manga 10DANCE, in streaming mondiale dal 18 dicembre 2025

Il film 10DANCE, tratto dal manga omonimo di Satou Inoue, arriverà in streaming mondiale su Netflix il 18 dicembre 2025.

Un progetto che porta sullo schermo emozione, coreografie spettacolari e una storia che ha conquistato i fan del manga in tutto il mondo.

Trama

La vicenda segue due ballerini rivali: Ryoma Takeuchi (Suzuki) campione di danza latina, e Keita Machida (Sugiki), top ballerino nel ballroom.

All’inizio avversari, decidono di unire le forze per affrontare la competizione “10‑Dance”, composta da 5 danze latine e 5 da sala.

Attraverso allenamento e sfide, la loro rivalità lascia spazio a una connessione profonda e a sentimenti che superano la semplice competizione.

Regia e stile

Il film è diretto da Keishi Otomo, noto per il suo stile visivo drammatico e curato.

Otomo promette un adattamento intenso e cinematografico, capace di unire coreografie spettacolari, emozioni forti e romanticismo.

Il cast e Pasquale La Rocca

Oltre ai protagonisti giapponesi, nel cast compare Pasquale La Rocca, famoso per il suo ruolo in Ballando con le Stelle, che porta la sua esperienza di danza a un progetto internazionale.

Temi e atmosfera

10DANCE è un dramma romantico con tematiche LGBTQ+, emozioni intense e tensione narrativa.

Un film che unisce estetica, danza e relazioni emotive, offrendo ai fan del manga e agli spettatori una storia appassionante e coinvolgente.