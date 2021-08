Rivelata la data d’inizio ufficiale di Ballando Con Le Stelle

Ecco quando inizia Ballando Con Le Stelle

Ballando Con Le Stelle sta tornando a tenerci compagnia! Nella giornata odierna, durante la puntata di Uno Weekend, trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi, è stata rivelata la data ufficiale d’inizio del fortunato format condotto da Milly Carlucci.

A darne la conferma con un intervento nella trasmissione della rete di Viale Mazzini è stato Paolo Belli, spalla destra ormai da tanti anni della padrona di casa. Oltre a festeggiare il successo del brano Siamo la fine del mondo, l’artista ha parlato proprio del ritorno in TV dell’amato show di ballo. Queste le parole di Belli che ha fatto sapere:

“Ci vediamo il 16 ottobre su Rai Uno con Milly e Ballando Con Le Stelle!”.

Ha dichiarato Paolo Belli, come raccolto da Gossip e TV.

Manca quindi ancora un po’ prima di rivedere in pista i volti del mondo dello spettacolo cimentarsi con prove di ballo speciali. Nel mentre non mancano le voci (ma anche le smentite) su chi farà parte del cast di Ballando Con Le Stelle. Dopo la conferma di Morgan, confermato già a inizio estate, pare si stiano ultimando le trattative per avere Marcell Jacobs, fresco campione olimpico a Tokyo con una doppia medaglia d’oro.

Novella 2000 in queste ultime ore ha parlato anche della possibile presenza di Paola Barale. Stando ai rumor arrivati alla nostra redazione pare che la bionda showgirl avrebbe già firmato il contratto, ma ancora non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Oltretutto proprio la Barale da tempo ormai era nel mirino di Milly Carlucci che quest’anno potrebbe finalmente averla a Ballando Con Le Stelle.

Certa invece è la presenza della giuria. A Ballando con le stelle ritroveremo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Non è da escludere la presenza dell’anti-giuria, con le indiscrezioni che parlano di un possibile impiego di Alessandra Mussolini. In attesa di altre news vi invitiamo a seguirci per non perdervi nulla sulla trasmissione di Rai 1.

