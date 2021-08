Paola Barale verso Ballando con le Stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021: c’è anche Paola Barale?

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che da palinsesti ufficiali è prevista su Rai 1 da sabato 16 ottobre 2021. Milly Carlucci sta ultimando le trattative con il cast, e i nomi delle celebrity che si cimenteranno nella danza cominciano ad affiorare. Qualcuno resta solo una voce, altri sono già certezza. Uno su tutti Morgan, che la produzione del varietà ha confermato all’inizio dell’estate. Oggi invece Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nella rosa di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale.

La conduttrice e showgirl piemontese, di lunga carriera (anche nei reality) e sempre amata dal pubblico, sembrerebbe aver finalmente ceduto alle lusinghe della Carlucci. Non solo, perché da quel che ci dicono pare che ieri abbia addirittura firmato il suo contratto.

Già lo scorso anno – per quanto ne sappiamo – si vociferava di un combattuto braccio di ferro tra Paola Barale e la produzione di Ballando con le Stelle per arrivare all’accordo su un adeguato cachet. E nel mare di pettegolezzi, le malelingue avevano insinuato che il team della trasmissione non avesse accolto le pretese dell’ex Pechino Express reputandole eccessive.

Paola Barale e Raz Degan: animali da reality

Un copione già sentito, e che puntualmente si ripropone ogniqualvolta un personaggio storico della TV – quale anche la Barale è – si avvicini al mondo dei reality o di varietà impegnativi come Ballando. Viene in mente il recente esempio di Raz Degan, che Paola Barale conosce molto bene essendo stato suo compagno fino al 2015.

Secondo alcuni Degan avrebbe accarezzato l’idea di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, salvo poi restare deluso dal compenso offertogli per prendere parte al gioco. Il diretto interessato ha però smentito il gossip, insistendo – come peraltro già fatto in passato – che una “casa piena di spazzatura” non farebbe per lui.

Sempre Degan e Paola Barale hanno partecipato insieme (lui da concorrente e lei da ospite speciale) all’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi che Degan ha anche vinto. Ma l’ex conduttrice di Buona Domenica – lo accennavamo più sopra – è stata anche in gara a Pechino Express nel 2015, inviata della Talpa nel 2008, e co-conduttrice della Pupa e il Secchione nel 2010. Insomma, tutt’altro che una “vergine da reality” come di solito Milly Carlucci richiede.

Del resto, la Barale ha dalla sua il fatto che ovunque vada riesce a far parlare di sé, attirando l’attenzione di un pubblico che non ha mai smesso di volerla in tivù. Se le indiscrezioni da noi raccolte dovessero trovare conferma, come potrebbe cavarsela nella gara di ballo più avvincente del piccolo schermo?

Novella 2000 © riproduzione riservata.