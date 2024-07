Dopo il caso John Travolta per pubblicità occulta a Sanremo 2024, arriva la multa da parte di Agcom alla Rai: la cifra

Arriva la multa da parte di Agcom alla Rai dopo tanto parlare sul caso “pubblicità occulta“, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e di quanto accaduto con John Travolta (che aveva indossato scarpe di cui era testimonial). L’azienda ora dovrà pagare una cifra di oltre 206 mila Euro.

Sanremo 2024, la multa di Agcom alla Rai

Torniamo a parlare nuovamente di Sanremo 2024! Non solo del caso televoto, ma di quanto accaduto con John Travolta. A parlare stavolta è Agcom, ovvero l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nello specifico si è espressa per il caso di cui tanto si è discusso, legato alla “pubblicità occulta”, scoppiato durante la seconda serata del Festival. Qui l’attore aveva indossato delle scarpe di cui era testimonial.

Dopo tante discussioni sulla faccenda e un precedente episodio avvenuto nel 2023, ovvero quando l’azienda fu multata di 170mila Euro per la pubblicità a Instagram e sotto “accusa” finirono anche Chiara Ferragni e Amadeus, ora si aggiunge un’altra penale.

Nonostante si sia parlato di una “svista” a Sanremo 2024, questa oggi costerebbe alla Rai una multa importante di poco più di 206 mila Euro. Ad annunciarlo in una nota ufficiale è l’Agcom. Ecco quanto si apprende:

“La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Agcom ha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo”.

Dopo l’annuncio della sanzione per quanto accaduto a Sanremo 2024, si sono rivelati anche i motivi che avrebbero portato a questa decisione e che vi riportiamo qui a seguire, come si legge dal comunicato:

“La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival. L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori”.

Come deciderà ora di rispondere la Rai dopo la multa per l’episodio di Sanremo 2024? Attendiamo news.