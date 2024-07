Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. In attesa di scoprire cosa accadrà, sui social ufficiali del programma è apparso un video anteprima in cui vediamo Tony sbottare dopo aver visto un filmato della sua compagna Jenny.

Cosa accadrà a Temptation Island?

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Temptation Island e proprio questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata. Il pubblico intanto sta già attendendo con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento con il reality show e come al solito anche stavolta ne vedremo di belle. Il viaggio nei sentimenti delle coppie infatti sta regalando grandi emozioni e ancora una volta la trasmissione targata Maria De Filippi sta ottenendo un enorme successo.

Come sappiamo quest’anno tra i protagonisti del programma ci sono anche Tony e Jenny, che di certo hanno attirato l’attenzione. Fin dal primo il momento il percorso dei due ha fatto discutere il web, dopo che Tony, prima ancora di varcare la porta del villaggio dei fidanzati, ha ammesso i tradimenti alla sua compagna, che nel mentre ha ascoltato il tutto. A oggi dunque i fan del reality show si chiedono cosa accadrà tra loro e in molti aspettano con ansia il falò di confronto.

Nell’attesa però, nel corso della terza puntata di Temptation Island il viaggio nei sentimenti della coppia proseguirà. Poco fa così i canali ufficiali del reality show hanno postato un video anteprima in cui vediamo proprio Tony sbottare dopo aver visto un filmato di Jenny. Il protagonista del programma ha così affermato: “Dice che sono un troglodita e che sono rimasto ai tempi della pietra. Ma vaffanc**o”.

Ma cosa cosa sarà accaduto e cosa avrà visto Tony per reagire in questo modo? Non resta che attendere la messa in onda della terza puntata per scoprirlo.