Giulia Vecchio torna da Milly Carlucci. Sarà lei la nuova ballerina per una notte della prossima puntata di Ballando con le Stelle.

Manca ormai un mese alla finale di Ballando con le Stelle e finalmente tra poche settimane scopriremo chi sarà a vincere questa nuova edizione del talent show. Domani sera nel mentre, su Rai 1, andrà in onda la nona puntata del programma condotto da Milly Carlucci, durante la quale non mancheranno tantissime emozioni. Dopo il ritiro di Francesca Fialdini e l’eliminazione di Marcella Bella, sono 8 i concorrenti rimasti in gara e di certo ormai il cerchio inizia a stringersi.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della nuova diretta, in queste ore è arrivata una notizia che ha attirato l’attenzione del web. Come riporta Davide Maggio, a tornare a Ballando sarà nientemeno che Giulia Vecchio. La comica, nota per aver imitato proprio Milly Carlucci, arriverà in studio come ballerina per una notte e per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova ed inedita esperienza.

In attesa di scoprire come se la caverà Giulia, in queste ore la conduttrice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare della presunta rivalità con Maria De Filippi. Facendo una rivelazione inedita, la Carlucci ha affermato:

“Innanzitutto non esiste una competizione tra noi. Entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le aziende. Inoltre, nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme. Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto. Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima”.

