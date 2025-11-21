Nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Manuel, ex fidanzato di Rasha Younes, che ha rotto il silenzio e ha lanciato alcune accuse all’attuale concorrente del Grande Fratello.

Parla l’ex di Rasha Younes

Una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello è senza dubbio Rasha Younes. La giovane gieffina, come è noto, all’interno della casa si è legata a Omer Elomeri e solo negli ultimi giorni tra i due c’è stato un importante avvicinamento. Ciò nonostante in queste ore a rompere il silenzio è stato Manuel, ex fidanzato di Rasha, che raggiunto da FanPage ha lanciato alcune accuse alla concorrente del reality show. Come specificato, i due sono stati insieme per 8 anni, nonostante nel corso del tempo ci siano stati diversi tira e molla. La relazione si è poi conclusa lo scorso settembre, poco prima dell’ingresso in casa della Younes.

Nel corso dell’intervista così Manuel ha commentato il legame nato tra Rasha e Omer, smontandolo completamente. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente. A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa, quelli che vanno avanti per la loro strada e che lei deve inseguire. Dice di volere un amore pulito, ma la verità è che le piacciono le storie tossiche. Nella Casa sta giocando”.

Ma non è finita qui. Successivamente Manuel ha lanciato precise accuse a Rasha Younes. Andiamo a leggere le sue parole.

Le accuse di Manuel a Rasha

Proseguendo l’intervista, Manuel ha mosso durissime accuse a Rasha e a quel punto ha aggiunto:

“Racconta solo bugie. Come quando ha detto di avere iniziato a lavorare a 14 anni. Non è vero. Sicuramente non ha avuto una vita agiata, ma quando ha incontrato me ha vinto al Superenalotto: le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi. Le ho aperto un ristorante e lei lo ha fatto fallire. Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito. Quando le ho chiesto cosa dovessi fare del ristorante, mi ha risposto di venderlo, che non gliene importava nulla”.

Ma non è finita qui. Manuel sostiene anche di essere stato raggiunto telefonicamente dalla madre di Rasha Younes, che l’avrebbe invitato a non rispondere alle telefonate della produzione del Grande Fratello, qualora lo avessero cercato. Queste le sue dichiarazioni:

“Sua madre mi ha chiamato per dirmi che, se il GF mi avesse cercato, non avrei dovuto rispondere. Temono che io possa cambiare il modo in cui Rasha viene percepita dal pubblico, perché sanno che con me non riesce a mentire”.

