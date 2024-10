Sui social mediante un post, è arrivata la replica di Pasquale La Rocca dopo le critiche ricevute in puntata a Ballando con le Stelle.

La risposta di Pasquale La Rocca

Aria tesa ieri sera a Ballando con le Stelle! E stavolta non parliamo degli scontri tra la giuria e Furkan Palali o Sonia Bruganelli, ma per l’episodio che si è verificato durante l’esibizione di Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Qualche critica avrebbe fatto arrabbiare il maestro che non si sarebbe detto d’accordo e mostrato piuttosto stizzito nel dietro le quinte. Oggi Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle è intervenuto con uno sfogo sui social:

“Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto ieri a Ballando con le Stelle. Questo lavoro rappresenta tutta la mia vita; è un qualcosa in cui metto anima e corpo per regalare, ogni volta, un pizzico di magia a chi ci guarda”, ha detto Pasquale La Rocca.

In seguito il coreografo ha affermato che Nina Zilli sta facendo un percorso magnifico e nutre tantissima stima e affetto nei suoi confronti, considerandola una donna straordinaria. Per via di alcuni infortuni non sono riusciti a completare la coreografia come avrebbero voluto.

E ancora Pasquale La Rocca ha detto: “Sono stato criticato per aver spinto troppo ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta. Proprio per cercare di renderla il più adatta possibile alle condizioni di Nina”.

Sempre a proposito delle critiche, Pasquale La Rocca ha risposto. Per prima cosa ha fatto sapere che le accoglie sempre perché sono importanti per crescere e le ascolta con attenzione. Poi le scuse: “Mi scuso se ho avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti dei giudici. Ma c’era una forte tensione e preoccupazione, non solo per una settimana particolarmente complicata, ma anche perché mi dispiace per Nina. Inevitabilmente le critiche fatte a me penalizzano anche lei”.

Infine Pasquale La Rocca ha ringraziato tutti per comprensione e sostegno.

Cosa è successo ieri a Ballando con le Stelle

Nonostante non fosse al top della forma, la cantante è comunque scesa in pista per portare a casa la coreografia insieme al suo ballerino Pasquale La Rocca. Peccato però che tirare troppo la corda pare le abbia provocato maggiore dolore e il tutto si è percepito a fine esibizione.

Quando Nina Zilli e Pasquale La Rocca si sono presentati di fronte alla giuria di Ballando con le Stelle, tutti sono rimasti certamente impressionati dalla forza di Nina di proseguire fino alla fine, ma Selvaggia Lucarelli ha bacchettato un po’ il ballerino, perché a detta sua avrebbe tirato un po’ troppo la corda. Meno abituato a ricevere alcune critiche dalla giuria, Pasquale ha ammesso di essersi sentito ferito per questo.

In seguito quando è arrivata in scena Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la giudice ha dichiarato che secondo il suo punto di vista potrebbero essere i veri “antagonisti” di Nina Zilli e Pasquale La Rocca per la vittoria del titolo.

Da qui ne è seguito lo scoop in diretta da parte della giudice, secondo cui Pasquale La Rocca nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle non sarebbe stato per nulla tranquillo: “Si vocifera che dietro le quinte ci sia un La Rocca furioso…”.

Per tale ragione oggi è arrivato lo sfogo di La Rocca sui social con tanto di scuse e precisazioni.