Secondo alcune voci di corridoio, per la prossima edizione Ballando con le Stelle potrebbe cambiare location e dire addio alla storica collocazione del Foro Italico.

Gli ultimi gossip su Ballando con le Stelle

È trascorso un mese dalla finale di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha spento 20 candeline. Il celebre e fortunato talent show di Milly Carlucci ha visto trionfare Andrea Delogu e nonostante siano trascorse solamente una manciata di settimane dall’ultima puntata in queste ore si sta già parlando della prossima edizione. Il programma, come da tradizione, farà ritorno su Rai 1 in autunno, tuttavia pare che sia prevista una grossa novità, che potrebbe lasciare di stucco tutti i fan.

Stando a quanto fa sapere Il Messaggero infatti pare che il prossimo anno Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando possano cambiare location e dire per sempre addio, dopo ben 20 anni, alla storica collocazione del Foro Italico. Secondo le voci di corridoio infatti a settembre il programma potrebbe traslocare verso nuovi studi e attualmente si starebbero valutando varie opzioni.

Ma perché Ballando con le Stelle potrebbe cambiare location? La testata ha risposto anche a questo. Secondo quanto riferito, la Rai spenderebbe all’incirca 350mila euro all’anno per affittare l’Auditorium che è di proprietà dell’ente Sport e Salute. ll prossimo giugno tuttavia il contratto volgerà al termine e l’azienda dunque starebbe pensando di cambiare location, proprio per evitare questa importante spesa e risparmiare qualche soldo.

Ma dove potrebbe trasferirsi dunque Ballando?

La nuova location pensata

Sempre Il Messaggero fa anche sapere quale potrebbe essere la nuova collocazione pensata per ospitare la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci e tutta la sua squadra, secondo quanto è emerso, potrebbero trasferirsi a Saxa Rubra, al Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes.

Pare che proprio in questa location, di proprietà della Rai, sarebbe in allestimento uno studio moderno, destinato al talent show. Al momento tuttavia nessuna conferma è ancora in giunta in merito e vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze in attesa di news ufficiali.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.