Che esibizione questa sera per le ragazze dell’Ital-volley a Ballando con le Stelle, nonostante le pochissime ore di prove! La loro prova ha fatto il pieno di 10!

Le ragazze dell’Ital-volley sono da 10 a Ballando con le Stelle

La grande notte di Ballando con le Stelle questa sera è stata impreziosita dalla presenza delle ragazze dell’ital-volley femminile e non solo di tanti momenti tra critiche e non. Le campionesse olimpiche in carica di Parigi 2024 sono state le ospiti di questa serata.

Per la prima volta le atlete hanno presenziato nella trasmissione di Milly Carlucci e hanno scatenato gli applausi di tutti in studio, ma anche sui social. Ancora una volta le giocatrici, che solo poche ore prima erano impegnate in una importante partita, hanno brillato anche sulla pista di Ballando con le Stelle e non solo in campo.

Le altre ballerine per una notte sono state: Myriam Sylla, Alessia Orro, Marina Lubian, Monica «Moki» De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi. Assente Paola Egonu che era segnalata presente nel comunicato stampa.

È stata proposta una sfida di ballo fra due rappresentanti delle squadre che, come detto, hanno gareggiato per la Super Coppa di Volley femminile. La prima a scendere in pista è stata Alessia Orro (con il ballerino Samuel Santarelli) contro Marina Lubian (che ha ballato con Simone Iannuzzi).

Non era certamente facile, visto l’impegno precedente, eppure hanno dato del loro meglio, come solo delle professioniste come loro sono in grado di fare.

Tutta la giuria è rimasta colpita per la loro esibizione, che diviso il voto dando a entrambe un bel 10! Benché i giudici siano piuttosto esigenti e si attendano sempre grandi prodezze, stavolta non sono rimasti certamente delusi.