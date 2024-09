Niente da fare per Federica Pellegrini e Angelo Madonia. La loro performance non convince la Lucarelli: “Peggior esibizione”

L’esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia non ha convinto tutta la giura a pieno. Tra i più critici Selvaggia Lucarelli che ha smontato il duo di ballo: “Lui pettinato come Tony Effe, è stata l’esibizione peggiore”.

Selvaggia Lucarelli smonta Pellegrini-Madonia

Chi l’avrebbe mai detto che Federica Pellegrini avrebbe accettato di partecipare a Ballando con le Stelle? Probabilmente nessuno! Solo Milly Carlucci poteva riuscire nell’impresa di coinvolgere la regina del nuovo ne suo programma.

La Divina, come la chiamano tutti gli appassionati di sport, era certamente un po’ spaventata per questo esordio a Ballando con le Stelle, dato anche il poco tempo a disposizione.

L’impegno a quanto pare non è bastato questa sera! Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle ha ricevuto le prime critiche. La sua esibizione ha suscitato la polemica da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha avuto da ridire sulla riuscita della prova e ha lanciato qualche stoccata delle sue: “Io vorrei capire da Madonia perché è pettinato come Tony Effe. Sarò franca: è la cosa peggiore vista stasera. Hai investito poco nel tempo, ma sono sicura che prossimamente potrai migliorare“.

A seguire anche Ivan Zazzaroni è parso poco convinto: “Non pensavo che partissi subito così. Non ti sei lasciata andare, ti ci vuole un po’ di tempo“. Queste parole sono state seguite a quelle di Fabio Canino: “Serve ancora un po’ di tempo per creare la coppia“.

Più clemente Carolyn Smith, che seppur esigente pare sia stata la più morbida: “Avete azzardato tanto nel fare questo stile alla prima puntata, ma hai fatto un bel lavoro. C’è ancora tanto lavoro da fare“. Dello stesso avviso anche Guillermo Mariotto: “So che il tempo è stato poco, ma la ragazza promette bene. Ho tanta fiducia nei confronti delle atlete. Penso anche a Fiona May.“

La reazione di Federica Pellegrini? L’ex nuotatrice ha commentato con un umilissimo e sportivo: “Mettersi in gioco vuol dire anche prendersi le mazzate sui denti“. C’è ancora molto da fare, ma una competitiva come Federica di certo non si farà scoraggiare!