Andrea Sanna | 24 Dicembre 2022

GF Vip: Antonella Fiordelisi attacca Oriana Marzoli

Ieri sera i vipponi hanno organizzato il TG GF Vip, condotto come al solito da Attilio Romita con la collaborazione di tutti gli altri partecipanti (eccetto una). Al suo fianco ieri come valletta Antonella Fiordelisi. Abbiamo precisato che una persona tra i concorrenti non ha preso parte alla “recita” e facciamo riferimento a Oriana Marzoli.

La venezuelana era un po’ giù di corda e il suo up & down giornaliero l’ha portata a chiudersi in se stessa e decidere, quasi all’ultimo, di declinare la sua collaborazione. Un qualcosa che sembra aver seccato Antonella Fiordelisi. Questo perché dopo la fine del telegiornale l’ha vista uscire dalla stanza e camminare per la Casa come se niente fosse. Da qui in modo spontaneo ha detto: “Oriana, ti sei già ripresa. Il tempo che è finito il TG”. La Marzoli, seccata dalle sue continue lamentele, ha controbattuto: “Oddio, che p***e sta persona”, per poi allontanarsi subito.

Antonella: “Oriana ti sei già ripresa, il tempo che è finito il tg”

Oriana: “Oddio che palle di persona”



Antonella deve essere sempre la più imbarazzante anche mentre una persona sta male io veramente boh #gfvip #orianistas #incorvassipic.twitter.com/CuxTQKqXDz — soleilandia (@sisonokevin) December 23, 2022

Antonella Fiordelisi è convinta infatti che Oriana Marzoli non abbia preso parte all’attività solo perché c’era lei a condurre accanto ad Attilio Romita. Nikita Pelizon ha spiegato cosa è accaduto nello specifico e perché Oriana non si è presentata alla trasmissione. Si è detta d’accordo sul fatto che quando prendi un impegno lo porti a termine: “Dall’altra parte non sono d’accordo sul fatto che sia per causa sua (di Antonella ndr)”.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella #nikiters



Oriana non ha partecipato al TG, dando pochissimo preavviso perchè non stava bene.



Fiordiminkia pensa l’abbia fatto apposta perchè presentava lei pic.twitter.com/7PhhHWBEoh — Lemon_G (@Lemon____G) December 23, 2022

L’osservazione di Nikita Pelizon, però, non ha cessato la polemica di Antonella Fiordelisi che, come vedete, ha iniziato il suo lungo monologo. L’ex schermitrice la trova una mancanza di rispetto, mentre Nikita ha continuato a placare gli animi. Anche Davide Donadei ha cercato di stoppare la lamentela di Antonella, ma con scarsi risultati. La Fiordelisi ha continuato dritta come un treno.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella



F: se voi pensate che ogni cosa che dico voglio litigare non è così, io voglio fare il mio percorso che per ora STA ANDANDO BENE SECONDO ME



pic.twitter.com/AaOn2VoHuN — Lemon_G (@Lemon____G) December 23, 2022

Come potete vedere nel video sottostante, infatti, Davide ha tentato di “spegnere” Antonella Fiordelisi, sdrammatizzando così il clima pesante che si stava creando. La vippona, sempre più seccata, ha ribadito il suo pensiero, ma Nikita le ha fatto presente che nessuno le dice di non dover dire la sua o esprimersi, ma semplicemente di non proseguire con questa pantomima per 30 minuti. Piuttosto anziché continuare a lamentarsi l’ha invitata a parlarne direttamente con Oriana Marzoli.

#gfvip #incorvassi #fuoriantonella #nikiters



DAVIDE CHE PROVA A SPEGNERLA ⚰️⚰️⚰️



F: questo non vuol dire che non posso dire la mia

N: nessuno dice che non devi dire la tua, ti viene solo detto di non continuare per 30 minuti a dirla



BOOM BABY pic.twitter.com/kX02F13zUy — Lemon_G (@Lemon____G) December 23, 2022

Anche Luca Salatino è parso un tantino infastidito da Antonella Fiordelisi. Quest’ultima stava spiegando la sua posizione a Dana Saber, quando improvvisamente il cuoco si è inserito nella conversazione: “Antonè te ne accorgi adesso della maleducazione della gente qui dentro? Quando cucino e poi non mi si inc*** nessuno per chiedere da mangiare, quella non è maleducazione? Che ognuno si fa i ca**i suoi non è maleducazione? Quando si tratta del mangiare nessuno parla. Ora stiamo a fare un film. Ci sono modi e modi di dire le cose. Vado e lo dico alle persone, senza fare cose così plateali”.

Chissà se il clima natalizio riuscirà a stemperare un po’ di tensione al GF Vip!