Chi è Ema Stokholma? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco cosa conosciamo sulla conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma, oggi concorrente a Ballando con le stelle 2022. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Ema Stokholma

Nome e cognome: Morwenn Moguerou

Nome d’arte: Ema Stokholma

Età: 39 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1983

Luogo di nascita: Romans-sur-Isère

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 65 kg

Professione: conduttrice radiofonica e televisiva

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @emastokholma

Ema Stokholma età e biografia

Ecco chi è e quanti anni ha la dj Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le stelle 2022. Dov’è nata? La conduttrice nasce il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère in Francia. La sua età, quindi, è di 39 anni. Quanto è alta? Ha un’altezza pari a 1 metro e 82 centimetri. Il peso è di 65 kg circa.

Qual è il vero nome di Ema Stokholma? Ema si chiama in realtà Morwenn Moguerou. Il nome d’arte è stato scelto ispirandosi a una canzone di Rino Gaetano. Passiamo, ora, alla sua famiglia.

Sappiamo che ha un fratello maggiore. Dei genitori non sappiamo chi è il padre, ma per diversi anni ha vissuto con lui a Roma. A 15 anni, infatti, ha raccontato anche a Verissimo, di essere scappata di casa dalla madre violenta.

Dove abita? Oggi Ema Stokholma risiede a Roma.

Vita privata: Ema Stokholma ha un fidanzato?

Che cosa sappiamo della vita privata di Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le stelle 2022, dal punto di vista sentimentale? Ad oggi non sappiamo se ha un fidanzato oppure no. Non ha però mai avuto un marito e non ha nemmeno un figlio o una figlia.

Il suo compagno, per due anni, è stato il rapper Gemitaiz. Più volte ha parlato di una storia bellissima ma molto complicata. I motivi della loro separazione, purtroppo, non sono mai stati resi noti.

Dove seguire Ema Stokholma: Instagram e social

Dove seguire Ema Stokholma durante la partecipazione a Ballando con le stelle 2022 sui social? La conduttrice ha un profilo su TikTok che conta oltre 3mila seguaci. Un seguito maggiore lo ha su Twitter con più di 31mila follower e su Facebook con 130mila.

Ha ovviamente un account Instagram dove condivide alcune foto di sé mettendo in mostra anche i suoi tatuaggi, a volte. Principalmente, però, notiamo i suoi quadri. Se siete interessati ai prezzi dei quadri potrete controllarli sul sito dedicato, contenente varie immagini.

Tra i contatti troviamo anche un canale VEVO su YouTube sul quale ha caricato la canzone “Ménage à trois“.

Carriera

La carriera di Ema Stokholma inizia come modella per Dolce & Gabbana, Valentino e Gianni Versace. Negli anni 2000 si avvicina al mondo della musica diventando una dj. Nel 2013 conduce, quindi, l’aftershow degli MTV Italian Awards. Nello stesso anno, poi, partecipa a Jump! Stasera mi tuffo con Andrea Delogu.

Un paio di anni dopo comincia il percorso in radio a Rai Radio 2 conducendo Back2Back. Il 2017 la vede partecipare al reality show Pechino Express, classificandosi al primo posto con Valentina Pegorer. Sempre su Radio 2 nel 2018 presenta la diretta del Festival di Sanremo e poi la finale dell’Eurovision Song Contest.

Nel 2020, per il terzo anno consecutivo, conduce in TV il PrimaFestival su Rai 1 e poi appare in AmaSanremo. Sempre in quell’anno pubblica il libro “Per il mio bene“, incentrata sulla sua difficile infanzia. Vince il Premio Bancarella. Debutta anche come cantante con la canzone “Ménage à trois“. Nel 2022 diventa concorrente di Ballando con le stelle.

Programmi TV

Qui di seguito, adesso, i programmi TV che hanno avuto nel cast Ema Stokholma:

Jump! Stasera mi tuffo (2013)

(2013) Aggratis (2013)

(2013) Challenge4 (2016)

(2016) Pechino Express (2017)

(2017) Eurovision Song Contest (2019-2022)

(2019-2022) Stranger Europe (2019)

(2019) PrimaFestival (2020)

(2020) Together at Home (2020)

(2020) Eurovision: Europe Shine a Light (2020)

(2020) AmaSanremo (2020)

(2020) Stranger Tape In Town (2020)

(2020) DopoFestival (2021)

(2021) La nottataccia (2021)

(2021) Arena Suzuki (2021-2022)

(2021-2022) Radio 2 Happy Family (2022)

(2022) Ballando con le stelle (2022)

Pechino Express

Nel 2017 Ema Stokholma partecipa in compagnia di Valentina Pegorer a Pechino Express. La coppia delle clubber si classifica la primo posto.

A seguire troviamo Antonella Elia e Jill Cooper (Le caporali) e Achille Lauro con Edoardo Manozzi (I compositori).

Eurovision Song Contest

In Italia, in radio e in televisione, Ema Stokholma è tra coloro che commentano l’Eurovision Song Contest.

Questo avviene tra il 2019 e il 2022.

PrimaFestival e DopoFestival

Ema Stokholma nel 2020 è il volto del PrimaFestival. Nello stesso anno, poi, appare ad AmaSanremo.

Nel 2021 conduce nel DopoFestival.

Radio

Andiamo a scoprire i programmi in Radio che ha condotto Ema Stokholma negli anni:

Back2Back (2016-in corso)

(2016-in corso) Sanremo Giovani (2016-2017, 2020-2021)

(2016-2017, 2020-2021) Festival di Sanremo (2018-2022)

(2018-2022) The Voice Radio 2 (2018-2020)

(2018-2020) Eurovision Song Contest (2018-2021)

(2018-2021) Eurovision: Europe Shine a Light (2020)

(2020) Esordi (2020)

(2020) AmaSanremo (2020)

(2020) Arena Suzuki (2021-2022)

(2021-2022) Radio 2 Happy Family (2022)

(2022) TIM Summer Hits (2022)

La carriera a Radio 2

La carriera di Ema Stokholma prosegue anche su Radio 2, come già affermato in precedenza.

Qui conduce diversi programmi, come per esempio Back2Back insieme a Gino Castaldo. Nel 2022, tra le altre cose, è speaker di Radio 2 Happy Family.

Ema Stokholma a Ballando con le stelle 2022

L’avventura di Ema Stokholma a Ballando con le stelle inizia sabato 8 ottobre 2022. La conduttrice Milly Carlucci la accoglie in prima serata su Rai 1 e la introduce accanto al ballerino professionista Angelo Madonia.

Per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Passiamo, adesso, ai concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Vediamo, ora, tutti i concorrenti e i ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2022. Ecco, perciò, la lista completa:

Parlando della conduzione, inoltre, a presentare lo show sarà ancora Milly Carlucci. In giuria, invece, non subirà alcun cambiamento: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto.

Il percorso di Ema Stokholma a Ballando con le stelle

Ema Stokholma approda a Ballando con le stelle l’8 ottobre e balla con Angelo Madonia. Lei e il ballerino professionista come si posizioneranno in classifica? Lo scopriremo presto.

1° puntata : Una prima puntata in cui la coppia ha avuto modo di farsi conoscere e proseguire il proprio cammino.

: Una prima puntata in cui la coppia ha avuto modo di farsi conoscere e proseguire il proprio cammino. 2° puntata : Quinto posto con 38 punti per Ema e Angelo .

: Quinto posto con 38 punti per e . 3° puntata : Superata la terza puntata, Ema si è infortunata. Da capire le sue condizioni, data la frattura subita.

: Superata la terza puntata, si è infortunata. Da capire le sue condizioni, data la frattura subita. 4° puntata : Continua il percorso per Ema e Angelo . Nonostante l’infortunio subito è riuscita a portare a casa la coreografia.

: Continua il percorso per e . Nonostante l’infortunio subito è riuscita a portare a casa la coreografia. 5° puntata: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.