Chi è Luisella Costamagna? Età, vita privata e Instagram

Chi è Luisella Costamagna

Nome e cognome: Luisella Costamagna

Età: 54 anni

Data di nascita: 16 dicembre 1968

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: giornalista, autrice e conduttrice televisiva

Fidanzato: Luisella è fidanzata con Dario Buzzolan

Figli: Luisella ha un figlio di nome Davide

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @luisellacostamagna

Luisella Costamagna età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Luisella Costamagna, quando è nata e dove, cosa fa nella vita e la sua biografia. Luisella è nata a Torino il 16 dicembre 1968. Ha quindi 54 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. Non conosciamo la sua altezza e nemmeno il suo peso. Inoltre, per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul corpo.

Da sempre appassionata di scrittura e giornalismo, dopo il diploma si è iscritta all’Università. E per pagarsi gli studi conduceva il telegiornale regionale e faceva servizi sulle mostre d’arte. Si è laureata in Filosofia con 100 e lode e una tesi su Alberto Savino.

Da piccola e adolescente ha studiato danza classica. Inoltre tra le sue passioni c’è lo sport, infatti da piccola ha giocato a calcio come centravanti. Ha preso un brevetto per le immersioni.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Luisella Costamagna, possiamo dire che è una persona molto riservata. Sappiamo comunque che ha un compagno che si chiama Dario Buzzolan. Ma chi è il compagno di Luisella Costamagna? Nella vita lui è un affermato scrittore, è più grande di lei di due anni ed è figlio di Ugo Buzzolan, noto critico televisivo italiano. Anche lui è laureato in filosofia e ha vinto il Premio Calvino.

Luisella e il compagno hanno un figlio che si chiama Davide.

In tanti si chiedono se Luisella Costamagna appartenga o meno ad un partito politico. Sappiamo che in passato è stata vicino al partito dei 5 stelle. Mentre prima delle elezionin politiche del 2022 ha avuto un battibecco con Carlo Calenda durante una puntata del suo programma. Comunque la sua posizione politica oggi è sconosciuta.

Dove seguire Luisella Costamagna: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Luisella Costamagna, vi diciamo come seguirla sui social. Vi suggeriamo il suo profilo Instagram che ha oltre 9 mila follower.

La giornalista non è molto attiva sui social, quindi non abbiamo tantissimi contenuti che la riguardano. Non ha un profilo Facebook.

Carriera

Parliamo adesso della carriera e del lavoro: cosa fa Luisella Costamagna? Dal 1995 è iscritta all’albo dei giornali pubblicisti, mentre dal 2000 è iscritta a quello dei giornalisti professionisti. La sua attività di giornalista televisiva è iniziata in una piccola TV locale piemontese, Teletime, dove ha condotto l’edizione quotidiana del telegiornale: TGTime. Nel 1996 ha iniziato a collaborare nei programmi di Michele Santoro, il quale la scelese per la trasmissione Moby Dick su Italia 1. Alla fine degli anni ’90 ha condotto l’edizione serale di Studio Aperto.

Nel 2001 è tornata con Michele Santoro, ma questa volta in Rai, nei programmi Raggio verde, Sciuscià e Sciuscià edizione straordinaria, dove ha curato studio schede di approfondimento, interviste e sondaggi. Nel 2002, invece, è stata autrice e conduttrice del programma Donne.

La Costamagna nel 2004 ha collaborato con Maurizio Costanzo, curando vari programmi e riubriche. A tal proposito, nel 2006 ha preso parte a Buon pomeriggio. Mentre nel 2007 ha condotto i dibattiti del giorno di Omnibus Estate, su LA7, e ha realizzato alcuni programmi di Rai 3.

Dal 27 giugno 2010 al 9 settembre 2011 ha condotto il programma In onda, dove viene poi sostituita. Dopo varie polemiche, è passata a Rai 3 conducendo Robinson. Ha collaborato con varie riviste, curandone alcune rubriche. Nel 2012 ha collaborato di nuovo con Santoro nel programma Servizio pubblico per poi passare a Sky. Inoltre dal 2018 è nella trasmissione Fuori dal coro come ospite collegato. Mentre dal 7 settembre 2020 al 2022 è tornata su Rai 3 per condurre Agorà.

La giornalista Luisella Costamagna è anche scrittrice, infatti ha pubblicato due libri. Il primo si intitola “Noi che costruiamo gli uomini”, del 2012. Il secondo è “Cosa pensano di noi” ed è del 2014.

Programmi televisivi

Moby Dick (1996-1999)

(1996-1999) Studio Aperto (1999-2000)

(1999-2000) Il raggio verde (2000-2001)

(2000-2001) Sciuscià (2000-2002)

(2000-2002) Donne (2002)

(2002) Tutte le mattine (2004-2006)

(2004-2006) Maurizio Costanzo Show – Raccontando (2004-2005)

(2004-2005) Omnibus Estate (2007)

(2007) Omnibus (2007-2008)

(2007-2008) Omnibus Weekend (2008-2010)

(2008-2010) Così stanno le cose (2009)

(2009) In onda (2010-2011)

(2010-2011) Robinson (2012)

(2012) Lei non sa chi sono io (2015)

(2015) Ieri oggi italiani (2018)

(2018) Fuori dal coro (2018-2020)

(2018-2020) Agorà (2020-2022)

(2020-2022) Ballando con le stelle (2022)

Luisella Costamagna a Ballando con le stelle

Nell’ottobre del 2022 Luisella Costamagna partecipa a Ballando con le stelle in veste di concorrente. Il programma parte sabato 8 ottobre con alla conduzione come sempre Milly Carlucci.

Della sua partecipazione ha detto: “Il primo ballo in coppia è stato a una festa delle medie con un compagno che mi piaceva, sulle note di ‘Reality’ di ‘Il tempo delle mele’. Non resisto a ‘Jump’ dei Van Halen. Ballerei con Iva Zanicchi”.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Vediamo chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2022 e i ballerini con cui sono in coppia:

Scopriamo adesso il suo percorso nel programma…

Il percorso di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle 2022

Inizia sabato 8 ottobre il percorso di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle 2022, la diciassettesima edizione. La giornalista balla in coppia con Pasquale La Rocca e i due si sono allenati davvero tanto prima del debutto.

1^ puntata:

