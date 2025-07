A seguito delle indiscrezioni delle scorse settimane, adesso giunge notizia che le trattative tra Milly Carlucci e Barbara d’Urso sarebbero riaperte. L’ex conduttrice Mediaset potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso vicina a Ballando con le Stelle

Qualche mese fa ad arrivare in prima serata su Rai 1 è stata Barbara d’Urso. La conduttrice è stata tra le protagoniste di Ballando con le Stelle e ha preso parte al talent show in qualità di ballerina per una notte. Da quel momento in rete sono partite una serie di indiscrezioni, secondo le quali Milly Carlucci avrebbe iniziato a corteggiare la collega per averla nel cast di concorrenti della prossima edizione del suo programma, in partenza sul primo canale a fine settembre. In questi mesi se ne sono dunque dette di ogni sul possibile arrivo di Barbara a Ballando, ma di recente era sembrato che gli accordi fossero saltati.

Oggi però Affari Italiani ha rimesso tutto in discussione e ha fatto sapere che le trattative tra la Carlucci e la d’Urso sarebbero ufficialmente riaperte. Stando a quando si legge sul portale, “il corteggiamento della prima sulla seconda appare ancora più serrato del solito”.

Ci sarebbero dunque ottime chance di vedere Barbara d’Urso tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, che sarà una vera festa per celebrare i 20 anni del talent show. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito infatti alla parte editoriale della Rai l’idea di vedere la conduttrice tra le protagoniste del programma sarebbe piaciuta e a breve dunque gli accordi potrebbero chiudersi.

Di certo l’arrivo di Barbara sulla rete pubblica segnerebbe una svolta per la conduttrice. La partecipazione a Ballando potrebbe infatti aprire nuove porte all’ex volto Mediaset, che nei prossimi mesi potrebbe anche avere un progetto tutto suo in prima serata.