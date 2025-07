Nel corso di una recente intervista, Pupo ha preso nuovamente le distanze dal Grande Fratello, rivelando di aver fatto l’opinionista per due edizioni senza avere mai visto un secondo del reality show.

La rivelazione di Pupo

Come di certo in molti ricorderanno, alcuni anni fa Pupo ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, in occasione della quarta e della quinta edizione del reality show. Il celebre artista è stato affiancato inizialmente da Wanda Nara e in seguito da Antonella Elia e ha commentato quanto accadeva all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia tempo dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma, il cantante ha preso le distanze dalla trasmissione di Canale 5, spendendo parole molto forti contro il reality. In queste ore come se non bastasse il cantautore è tornato alla carica.

Nel corso di una recente intervista per La Repubblica, Pupo ha rivelato di non aver mai visto un secondo del Grande Fratello, se non durante le puntate in diretta in prima serata. Ma non solo. Il cantante ha rivelato che un autore prendeva appunti al suo posto e lo aggiornava su quanto accadeva in casa. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente hanno già fatto il giro del web:

“Ho fatto il commentatore del Grande Fratello senza vederne un secondo, prendeva appunti un autore. Lo schermo è acceso fisso sul 54, Rai Storia. Voglio la cultura che non ho mai avuto”.

Le parole di Pupo non sono passate inosservate e in queste ore stanno facendo discutere gli utenti. Non è la prima volta, come annunciato, che il cantante prende le distanze dal reality show. Qualche anno fa così a replicare era stato anche lo stesso Alfonso Signorini, che lanciando una stoccata all’artista aveva affermato: “È stata una doccia fredda. Sentirmi dire certe cose mi ha freddato. Lui è libero di esprimere le sue opinioni, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. […] Caro Pupo, sputare nel piatto in cui hai mangiato — e anche abbondantemente, visto quanto sei stato pagato — non è stato elegante”.