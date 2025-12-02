Stando alle voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Rocco Hunt sarà il ballerino per una notte della prossima puntata di Ballando con le Stelle.

Rocco Hunt arriva a Ballando con le Stelle

Mancano poco più di due settimane alla finale di Ballando con le Stelle e a breve finalmente scopriremo chi vincerà questa lunga edizione del talent show di Milly Carlucci. Nel mentre sabato sera, nel corso della nuova diretta, assisteremo al tanto atteso ripescaggio. Tutte le coppie eliminate nel corso del programma avranno l’opportunità di scendere nuovamente in pista, con la speranza di tornare ufficialmente in gara. A prendere parte alla sfida sarà, come aveva annunciato la padrona di casa, anche Francesca Fialdini, che di recente è stata costretta al ritiro a seguito di un infortunio.

Nel mentre il cerchio inizia a stringersi sempre più e in molti si chiedono già chi sarà ad alzare l’ambita coppa. In attesa di scoprirlo, in queste ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che ha già destato la curiosità dei fan della fortunata trasmissione di Rai 1. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Valentina lascia Domenico in diretta

Come fa sapere Affari Italiani in anteprima, sabato sera, nel corso della nuova diretta di Ballando con le Stelle, arriverà un nome d’eccezione. Parliamo nientemeno che di Rocco Hunt, che si metterà alla prova come ballerino per una notte. Il rapper, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a The Voice Senior, è pronto a scendere in pista e senza dubbio ne vedremo di belle.

Una grande puntata dunque ci aspetta sabato sera. Nel mentre la finale è sempre più vicina e a breve scopriremo chi vincerà il talent show di Milly Carlucci.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.