Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, Valentina ha incontrato nuovamente Domenico e l’ha definitivamente lasciato, restituendogli anche l’anello di matrimonio.

Cosa è accaduto al Grande Fratello

Continua la vicenda che vede protagonisti Domenico, la sua compagna Valentina e Benedetta. Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, è infatti avvenuto un nuovo confronto tra il gieffino e la sua fidanzata, durante il quale è accaduto di tutto. Valentina, dopo aver visto le ultime immagini del suo uomo, ha deciso di lasciare in diretta Domenico e per di più gli ha restituito l’anello di matrimonio. A quel punto la giovane donna partenopea, visibilmente provata ed emozionata, ha affermato:

“Ho capito che io non sono la persona per te, che non sono la persona che ti completa. Sei arrivato tu a tutto questo. Sono venuta qua per tre volte, ti ho chiesto di allontanarti da Benedetta. Me ne sono sentita dire di ogni. Non mi hai tutelata né come madre, né come compagna, né come donna. Sei andato addirittura a dormire nel letto con lei”.

Ma non è finita qui. Mentre Domenico tentata di giustificarsi, Valentina ha aggiunto: “Tra me e te non c’è più nulla, non ci sarà mai più nulla. Mi hai delusa. Mi hai fatto chiamare cornuta, mi hai fatto chiamare madre fallita. Io non voglio aspettare più nulla”. A quel punto a intervenire è stata la stessa Simona Ventura. Prendendo parola, la conduttrice del Grande Fratello ha invitato la coppia a prendersi del tempo per riflettere sul loro futuro di coppia.

È il momento di un faccia a faccia tra Domenico e Valentina, che ha qualcosa di molto importante da dirgli… #GrandeFratello pic.twitter.com/WsUu6LmDXz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2025

Al momento dei saluti Valentina è stata irremovibile: per lei la relazione è giunta al termine. Ma cosa accadrà tra i due quando il reality show terminerà? Non resta che attendere per scoprirlo.

