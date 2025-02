In queste ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale si starebbe pensando a uno spin off di Ballando con le stelle

In queste ultime ore si sta parlando con sempre più insistenza di un possibile spin off di Ballando con le stelle. Ecco di che cosa si tratta.

Lo spin off di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è uno di quei programmi che va in onda da ormai vent’anni ma non stanca mai il pubblico. Milly Carlucci trova sempre il modo di mettere insieme un cast di talenti capaci anche di intrattenere e far chiacchierare gli spettatori sui social. Ovviamente, non mancano nemmeno i battibecchi sempre divertenti tra concorrenti e membri della giuria.

Qualche settimana fa si parlava della possibilità di mandare in onda un’edizione speciale con al centro le migliori coppie di sempre. A lanciare l’indiscrezione ci aveva pensato TVBlog per primo ma tutto ciò sembrerebbe essere stato accanto e adesso è spuntata una nuova ipotesi.

Giuseppe Candela, all’interno della sua rubrica su Dagospia, ha affermato che la Rai starebbe pensando di realizzare uno spin off di Ballando con le stelle, ma con coppie non famose. Il tutto nascerebbe dalla mancata volontà dell’azienda di puntare ancora su Il Cantante Mascherato:

“[…] per questo motivo negli ultimi giorni avrebbe preso quota l’ipotesi di collocare in palinsesto in tarda primavera uno spin off di Ballando con le Stelle, per sfruttare l’onda lunga del successo firmato Milly Carlucci”.

Una gara senza Vip, dunque, ma probabilmente con la stessa giuria e la medesima conduttrice. Il programma verrebbe trasmesso a maggio, per quattro settimane, nella collocazione del venerdì sera. Al momento, questi sono tutti i dettagli che abbiamo a disposizione ma le informazioni vanno prese con le pinze perché non c’è assolutamente nulla di confermato.

La cosa sicura è che Ballando con le stelle tornerà tra settembre e ottobre 2025 con un nuovo ciclo di puntate da non perdere!