Domani sera su Rai 1 andrà in onda la semifinale di Ballando con le Stelle. In queste ore però Milly Carlucci ha fatto uno spoiler che non è passato inosservato.

Cosa accadrà domani a Ballando con le Stelle

Mancano due settimane alla finale di Ballando con le Stelle e domani sera su Rai 1 andrà in onda la prima delle due semifinali. Nel corso della diretta con Milly Carlucci assisteremo non solo al tanto atteso ripescaggio, ma anche ad un’altra importantissima eliminazione. Il cerchio infatti inizia a stringersi sempre più e il pubblico si chiede già chi sarà a vincere questa edizione del talent show. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore proprio la padrona di casa ha fatto uno spoiler involontario su quello che succederà domani sera.

Tutto è iniziato quando la Carlucci si è collegata in diretta con La Volta Buona. A quel punto Caterina Balivo ha fatto notare alla collega che qualora anche Francesca Fialdini (che si era ritirata per un infortunio qualche settimana fa) dovesse partecipare al ripescaggio il risultato potrebbe essere scontato. La presentatrice così, facendo una proposta a Milly, ha affermato: “Ne devono passare due”.

Inaspettata la reazione della Carlucci, che ha dichiarato: “E pass..”. La conduttrice di Ballando con le Stelle, resasi conto dello spoiler fatto, ha così cercato di cambiare argomento, aggiungendo: “Non ti dico cosa accadrà. Potrebbe essere probabile. Tutti sono in pericolo. Non è detto che tutti vadano alla prossima puntata. Nessuno è salvo. Sarà la prossima semifinale che deciderà davvero chi andrà in finale”.

Insomma domani sera ci attende una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena e come al solito ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà e chi sarà ripescato? Non resta che attendere per scoprirlo.

