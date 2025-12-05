Stando alle ultime voci di corridoio, lunedì sera, in occasione della semifinale, ad entrare nella casa del Grande Fratello in qualità di ospite potrebbe essere nientemeno che Elodie.

Elodie arriva al Grande Fratello?

Mancano esattamente 10 giorni alla finale del Grande Fratello e lunedì sera, su Canale 5, assisteremo alla semifinale di questa edizione, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Nel corso della diretta infatti ci saranno non solo nuove inattese eliminazioni, ma scopriremo anche chi saranno i concorrenti che avranno modo di accedere all’ultima puntata. Nessuno, a parte i due finalisti già eletti, porta dunque sentirsi al sicuro e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore in rete si è fatto largo un gossip che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Stando a quanto hanno rivelato Deianira Marzano e Amedeo Venza, sembrerebbe che lunedì sera, in occasione della semifinale, al GF potrebbe arrivare una delle cantanti italiane più amate del momento. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Elodie.

Stando a quanto fanno sapere gli esperti di gossip, la voce di Dimenticarsi alle 7 potrebbe essere ospite al Grande Fratello per incontrare Domenico, da sempre grande fan della Di Patrizi. Al momento tuttavia gli autori non hanno ancora confermato la notizia e solo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito.

Elodie intanto si appresta a chiudere il suo fortunato tour di palasport. Domani sera infatti, a Roma, si terrà l’ultimo concerto della tournée, che metterà la parola fine a un 2025 ricco di successi per la cantante. Ma cosa accadrà dunque lunedì sera? La Di Patrizi potrebbe realmente varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.

