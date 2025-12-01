In queste ore a rompere il silenzio è stato uno dei giudici di Ballando con le Stelle, che ha lasciato intendere alcune tensioni nel cast fisso del talent show.

Parla il giudice di Ballando con le Stelle

Quest’anno tra le novità della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è anche Matteo Addino, che insieme a Sara Di Vaira e Rossella Erra rappresenta la giuria del popolo. Il coreografo così, puntata dopo puntata, ha modo di dire la sua e di seguire attentamente quanto accade all’interno del talent show. In queste ore però il giudice è finito al centro dell’attenzione mediatica. Addino ha infatti rilasciato una lunga intervista a Spy.it, durante la quale ha rivelato come è stato accolto dagli altri giudici, facendo intendere alcune tensioni. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Come sono stati accolto dagli altri giudici? È molto difficile entrare. Non è che sono tutti carini nei miei confronti e non sono entrato nelle grazie di tutti. Qualcuno, forse, ha paura che un domani gli possa rubare il posto”.

Ma non finita qui. A quel punto infatti il giudice popolare di Ballando con le Stelle ha rivelato com’è il rapporto con Guillermo Mariotto e in merito ha aggiunto: “Con lui non va benissimo, ha un modo di fare che non è molto consono al mio stile. Diciamo che non è uno che ti incoraggia molto, anche se ultimamente — anche se in televisione mi massacra cercando di sminuire il mio operato punzecchiandomi senza però ricevere risposta — nelle ultime puntate ho intenzione di tirare fuori tutto e andare a colpire con spade e cannoni le sue provocazioni”.

Non è mancato un commento anche su Fabio Canino, sul quale ha dichiarato: “Non l’ho ancora capito. Mi riservo, perché va un po’ a giornate. Delle volte lo sento ‘amico’, vicino, pronto a darmi dei consigli; altre volte lo sento distante, fuori luogo e anche poco carino nei miei confronti”.

