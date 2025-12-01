Aka7even viene annunciato tra i Big di Sanremo 2026, ma il TG1 sbaglia la sua foto. Non tarda ad arrivare la reazione del cantante, che gareggerà insieme al collega LDA.

La gaffe del TG1 durante l’annuncio dei big di Sanremo 2026

Poche ore fa, nel corso del TG1 delle 13:30, Carlo Conti ha finalmente annunciato i 30 Big in gara a Sanremo 2026. Tra artisti di nuova generazione e nomi celebri del panorama musicale italiano, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha accontentato tutte le generazioni e senza dubbio ne vedremo di belle. Tuttavia durante la diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Quando Conti ha fatto i nomi di LDA e Aka7even, che gareggeranno insieme, il TG1 ha infatti commesso una piccola gaffe che ha fatto sorridere il pubblico. In grafica, al fianco al figlio di Gigi D’Alessio, è apparso un altro ragazzo, che non era il cantante di Perfetta Così. A quel punto sui social non è tardata ad arrivare la reazione di Aka7even, che commentando l’accaduto ha affermato: “Non mi ricordavo così”.

Ma chi era dunque il ragazzo apparso in grafica al fianco di LDA? Si tratta di Stefano Scala, che si è così ritrovato tra i Big di Sanremo 2026. L’attore, che a sua volta ha commentato la gaffe del TG1, ha poi affermato ironicamente sui suoi profili: “Si ragazzi, sono pronto per Sanremo. Il duro lavoro ripaga sempre. Credete sempre nei vostri sogni”.

Poco dopo sono però arrivate le scuse del TG1, che con una storia su Instagram è corso ai ripari modificando la grafica ed inserendo la foto di Aka7even. L’incidente ha naturalmente fatto divertire i social e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

