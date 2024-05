A Giulia Pauselli chiedono novità sulla presunta rottura tra D’Amario e Caiazzo: la sua risposta (VIDEO)

Gossip | Social

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Elena D'Amario

È davvero finita tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? I rumor sono sempre più insistenti. A commentare il pettegolezzo è stata Giulia Pauselli, che ben conosce Elena vista la loro amicizia e lavoro ad Amici.

Giulia Pauselli sulla presunta rottura tra D’Amario e Caiazzo

Per una coppia che è nata, ovvero quella tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, ci sono dei dubbi su un’altra che potrebbe essersi detta addio: Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Interpellata sul pettegolezzo è stata Giulia Pauselli, che ben conosce la coppia, nel corso di un’intervista. La ballerina ha commentato il rumor, senza però sbilanciarsi.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino si definisce single ma intanto viene paparazzato in barca con una ragazza

Partiamo con il dire che non vi è certezza circa queste indiscrezioni e si tratta di alcune segnalazioni che Deianira Marzano continua a ricevere nel proprio account ufficiale. Le voci in questione hanno da subito catalizzato l’attenzione degli utenti, che ora si domandano se davvero c’è aria di crisi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo o si tratta di semplici dicerie del momento.

A Casa SDL Georgette Polizzi ha provato a estrapolare qualche informazione a Giulia Pauselli, nonché collega e amica di Elena D’Amario. Una curiosità che, come mostrato dal video sottostante, sembra aver messo non poco in difficoltà la professionista di Amici. La Pauselli infatti dopo un attimo di imbarazzo, ha commentato:

“No, non mi mettete in mezzo a queste cose. In realtà giuro che non so niente. Poi Elena è una persona estremamente riservata nel suo privato. Se fosse così, auguro a entrambi che possano risolvere se così deve andare, altrimenti…. Sì auguro a entrambi comunque del bene. A lei voglio molto bene è pazzesca. Le auguro tutto il bene”, ha chiuso Giulia Pauselli.

Un intervento quello di Giulia Pauselli che, al momento, non ci fornisce informazioni in più di quanto emerso fino a ora. La ballerina ha preferito starsene nel suo e non invadere il privato della sua amica e collega Elena D’Amario. Anzi.

Vedremo ora se i diretti interessati decideranno di intervenire.