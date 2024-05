Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta non si nascondono più: baci appassionati in Sardegna

Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Melissa Satta

Il gossip s’infiamma e ora non ci sono più dubbi: Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una coppia! I due sono stati pizzicati nella splendida Sardegna intenti a scambiarsi dei teneri baci.

I baci tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

L’estate si avvicina e il gossip s’infiamma di tante notizie: dai Ferragnez (e la presunta nuova fiamma di Fedez) a Giovanni Angiolini che per la prima volta parla di Michelle Hunziker. Ma tra una news e un’altra c’è spazio anche per Melissa Satta!

Da qualche mese ormai si parla della sua frequentazione con Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. Il settimanale Chi ha reso note le immagini di alcuni dei loro momenti in Sardegna, in cui si scambiano degli appassionanti baci in riva al mare. Come mostrato dalle immagini, i due sono stati pizzicati mano nella mano e piuttosto a loro agio.

Peraltro insieme a Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta c’è anche Maddox, il figlio che la showgirl sarda ha avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Tra l’attuale fidanzato della conduttrice e il suo bambino pare esserci grande simpatia. E le foto pubblicate dalla rivista ne sono una testimonianza.

Dopo un’approfondita conoscenza e diverse paparazzate, ecco la conferma ufficiale (semmai ce ne fosse bisogno). Sempre il settimanale Chi ha fatto sapere che ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia e che Melissa Satta abbia fatto visita a un terreno vicino Brescia. Si tratta di un luogo caro alla famiglia Beretta, che ne produce vini. E in quell’occasione pare proprio che abbiano conosciuto l’ex velina di Striscia la Notizia.

E adesso è la volta della Sardegna, dopo un aperitivo al Phi Beach, tra i locali più esclusivi della Costa Smeralda, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta non si sono risparmiati baci e gesti teneri davanti a tutti! Che dire? È nata una nuova coppia!