Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2023

Barbara d’Urso rivela i suoi segreti di bellezza: ecco cosa mangia e la dieta che segue per restare in forma.

La dieta di Barbara d’Urso

Da anni Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite della tv italiana, e ancora oggi sono milioni gli italiani che giorno dopo giorno seguono i suoi programmi. Attualmente infatti Pomeriggio Cinque risulta essere uno dei diamanti di punta di Mediaset, e tiene compagnia al pubblico da quasi 15 anni. Nel mentre Barbara, nonostante i suoi 65 anni, continua ad apparire in splendida forma, più bella che mai, con un fisico tonico e asciutto che fa invidia alle più. Ma qual è dunque il segreto della d’Urso? A rivelarlo è stata lei stessa: un’alimentazione sana e tanto allenamento.

La conduttrice (che da poco è diventata nonna) solo di recente ha tenuto un seminario allo IULM di Milano dal titolo Il benessere e l’immagine, il ruolo dei protagonisti in tv. In questa occasione Barbara d’Urso ha rivelato cosa mangia e qual è la dieta che segue. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“La mattina mi sveglio molto presto, bevo acqua a temperatura ambiente, poi ho una serie di integratori. Mi preparo una centrifuga di frutta e verdura, poi colazione con alimenti senza zucchero aggiunto, pane integrale tostato e caffè”.

Ma non solo. Barbara d’Urso ha anche rivelato di fare uno spuntino a metà mattina, mentre a pranzo mangia quasi sempre pesce, preferendolo alla carne. Nella sua dieta inoltre non mancano, latticini o legumi. In più prima di andare in onda con Pomeriggio Cinque Barbara fa un altro spuntino e beve un caffè. La conduttrice ha poi concluso affermando:

“Durante la diretta brucio molte energie, perché lo stress mentale è simile a una fatica fisica, per questo mangio un’altra merenda prima di cena”.

La dieta seguita da Barbara d’Urso fa sì che la conduttrice possa essere sempre in una forma impeccabile. La presentatrice partenopea tuttavia come tutti noi non riesce a resistere a qualche peccato di gola: i dolci!